-Erdoğan'ın Mısır ziyareti ABD basınında NEW YORK (A.A) - 13.09.2011 - ABD'nin saygın gazeteleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de başlayan bölge turuna geniş yer verdi. New York Times gazetesindeki haberde, Başbakan Erdoğan'ın Kahire'de hem bölgesel popülerliği hem de Türkiye'nin, demokrasiye yönelen Arap ülkeleri için rol model olarak konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Haberde, Mavi Marmara saldırısının ardından bir zamanlar yakın müttefiki olan İsrail ile ilişkileri azaltan Türkiye'nin Arap dünyası içinde önemini artırdığı yorumu yapıldı. Mavi Marmara saldırısından önce de Başbakan Erdoğan'ın izlediği politikalar nedeniyle bölgede zaten kahramanlaştığı belirtilen haberde, Mısır'da kimi siyasetçilerin puan toplamak için kendilerini ''Mısırlı Erdoğan'' olarak tanıttıkları da ifade edildi. Wall Street Journal gazetesi de Erdoğan'ın Mısır'da son derece sıcak karşılandığını, Kahire'de binlerce Mısırlı'nın Erdoğan'ı görmeye havaalanına geldiğini yazdı. Erdoğan'ın Mısır, Tunus ve Libya ziyaretinin, Araplar'ın Türkiye'yi, özellikle Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert duruşu nedeniyle kendi ülkeleri için model olarak gördükleri bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çeken gazete, ziyaretin İsrail'in bölgedeki en yakın eski müttefikleri Türkiye ve Mısır'la derin bir siyasi kriz yaşadığı dönemde yapıldığını yineledi.