Erdoğan'ın 'Mısır' konuşmasını dünya dinledi

T24

Erdoğan: Halkın sesine, duasına ve bedduasına hazır olalım

El Cezire

Associated Press

REUTERS

AFP

Bloomberg







Voice of America

Wall Street Journal



Türkiye’de birçok önde gelen gazetenin hükümetin sessizliğini eleştirmesinin ardından Ankara nihayet Mısır kriziyle ilgili sessizliğini bozdu.Parlamentoda AKP grubuna seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır’daki protestoculara tam destek verdi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e “Güvenlik ve istikrar sağlamak için halkın dileklerini dinlemek zorundasın. İlk önce Mısır’ın iyiliği için adım atmalısın, halkı memnun etmek için adımlar atmalısın” diye seslendi.Erdoğan ayrıca önümüzdeki hafta Mısır’ın başkenti Kahire’ye yapacağı geziyi ertelediğini de belirterek, durum normale dönünce ziyaretini yapacağını söyledi.Başbakan Erdoğan, hükümet karşıtı protestoculardan şiddetten kaçınmalarını ve ülkenin kültürel mirasını korumalarını da istedi. Erdoğan, “Herkesin özgürlük hakkı var, ancak şiddet kabul edilemez” dedi.Ortadoğu’da reform konusuna da değinen Erdoğan, “Bizim Mısır’da ve Tunus’ta en büyük dileğimiz reformların mümkün olduğunca çabuk hayata geçirilmesinin yanında barış ve güvenliğin sağlanmasıdır” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e halkını dinlemesi ve demokratik değişim taleplerine yanıt vermesini istedi.Arap ve Müslüman dünyasında popüler bir figür olan Erdoğan Mübarek’in hızla devreye girerek “durumdan faydalanmak isteyecek kötü emelli kişilerin harekete geçmesini önlemesini” istedi. Ancak Erdoğan bu grupların kim olduğunu açıklamadı.Erdoğan, “Çok samimi bir tavsiyem, uyarım var. Halkın çağrılarına ve fazlasıyla insani olan taleplerine bir kulak verin. Tereddüt etmeden insanların değişim arzusuna yanıt verin” dedi.Erdoğan’ın bu çağrısı çok önemli çünkü Başbakan Arap ve Müslüman ülkelerinin halkları arasında çok seviliyor. Bunun da en önemli sebebi Erdoğan’ın Gazze saldırısından bu yana İsrail’e yönelik eleştirel bir tutum geliştirmesi.Erdoğan, “Hiçbir otorite halka rağmen iktidarda kalamaz. Hepimiz faniyiz, hiçbirimiz kalıcı değiliz. Mühim olan arkamızda hoş bir anı bırakmaktır” dedi.Kahire’de Mübarek rejimine karşı protestolar sürerken, Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’ten halkının taleplerini dinlemesini istedi.Erdoğan AKP milletvekillerine yaptığı ve televizyonda da yayınlanan konuşmasında, “Halkın çağrılarına ve fazlasıyla insani taleplerine kulak verin. Halkın taleplerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde karşılayın” dedi.“Sayın Hüsnü Mübarek, çok samimi bir tavsiye vermek, samimi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hepimiz öleceğiz ve arkamızda bıraktıklarımızla sorgulanacağız. Müslümanlar olarak hepimizin gittiği yer iki metreküplük bir delik” diyen Erdoğan şüpheye yer bırakmadan halkın değişim taleplerinin karşılanmasını istedi.Ülkesi çoğu zaman Müslüman ülkelere demokrasi modeli olarak gösterilen Erdoğan siyasi sorunların çözümünün sandıkta olduğunu da söyledi.Erdoğan, “Türkiye bu kritik dönemde Mısır ve Tunus halklarıyla omur omuzadır” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’ten halkının “değişim arzusuna” yanıt vermesini isterken, Ortadoğu genelinde demokratik reforma destek verdi.Erdoğan ayrıca ülkeyi kasıp kavuran kaos nedeniyle Mısır ziyaretini de ertelediğini açıkladı.Partisinin milletvekillerine yaptığı haftalık konuşmada Erdoğan Mübarek’e “çok samimi bir tavsiye, çok samimi bir uyarı” gönderdiğini söyledi.İsrail’e yönelik çıkışlarıyla Arap dünyasının genelinde büyük bir popülarite kazanan Erdoğan, Mübarek’e öldükten sonra nasıl hatırlanacağını hatırlatarak konuşmasına duygusal bir boyut da kattı.“Hepimiz faniyiz. Önemli olan saygıyla anılmaktır. Vicdanımızın ve haklımızın sesini dinlemeli ve onların dualarına ya da beddualarına hazır olmalıyız” diyen Erdoğan Tunus geçici hükümete de reform çağrısı yaparak “Türkiye bu kritik süreçte Tunus’un ve Tunus halkının yanında olacaktır” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Mısır halkının yanında olduğunu ve baskıcı hükümetler devrinin kapandığını söyledi.Erdoğan, AKP'li milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Hiçbir hükümet halkının iradesine karşı hayatta kalamaz. Baskı hükümetleri devri sona ermiştir” dedi.Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e hem bir uyarı hem de bir tavsiye gönderdiğini söyleyen Erdoğan, “Hepimiz faniyiz ve arkamızda bıraktıklarımızla yargılanacağız” dedi.Erdoğan, “Biz Türkiye’de Arap halkının bunu hak etmediğine inanıyoruz. Türkiye Mısır ve Tunus halkının yanında olacak” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’ten halkının “insani taleplerini” dinlemelerini istedi.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, hükümetten iletişim kanallarına konan engelleri kaldırmasını ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasını önlemesini istedi.