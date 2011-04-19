Erdoğan'ın milli gelir hesabı gerçeği yansıtmıyor

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Hazır Hedef 2023" başlığıyla açıkladığı seçim beyannamesindeki ekonomik değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uras, "Sn. Erdoğan’ın kullandığı dolar hesabına göre söyledikleri tutarlıdır. Fakat bu önemli konuda doğruyu-gerçeği bilelim. Hesaplarımızı yanlışa değil, doğruya dayandıralım" dedi.

Güngör Uras'ın Milliyet gazetesidne "Milli Gelir'i doğru okuyalım" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2011) yazısı şöyle:



Milli Gelir’i doğru okuyalım

Sn. Erdoğan “seçim beyannamesi”ni açıklarken dedi ki;

- 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelir 2010 yılında 735 milyar dolara ulaşmıştır. (100 iken 319 olmuştur.)

- 2002 yılında 3.492 dolar olan kişi başı milli gelir, 2010 yılında 10.079 dolara yükselmiştir. (100 iken 288 olmuştur.)

Sayın Erdoğan, cari fiyatla (enflasyonlu fiyatla) hesaplandıktan sonra cari döviz kuru ile (o yılın ortalama dolar fiyatı ile) dolara çevrilen rakamlara dayanarak bunları söylüyor. Söyledikleri dolar hesabına göre yanlış değildir. Ama ne yazık ki “gerçeği” yansıtmıyor.

(1) Cari fiyat, enflasyonla şişmiş fiyatıdır. İki yılın fiyatı birbiriyle karşılaştırılamaz.

(2) Doların fiyatı değişik etkenlerle değişir. Dolar değerindeki değişim ülkedeki enflasyon oranı ile uyumlu olamaz. Doların değer kazanması veya kaybetmesi hesapları şaşırtır.

(3) TÜİK 2007 yılında dolar ile yapılan hesaplamalarda geriye dönük olarak milli gelir rakamlarını değiştirdi. İleriye dönük olarak milli gelir rakamlarını büyüttü. Dolar ile yepyeni bir milli gelir serisi ortaya çıktı.



Bu iş hesap işi

Milli Gelir’in “gerçek” anlamda nasıl arttığı, eksildiği, sabit fiyatlara dayalı olarak hesaplanır. Bu hesabı da devletin istatistik kurumu (TÜİK) yapar.

1998 yılı sabit fiyatlarıyla TÜİK’in yaptığı hesaplamaya göre,

- 2002 yılında 72.5 milyar TL olan milli gelir 2010 yılında 105.6 milyar dolar oldu. (100 iken 145’e yükseldi.)

- 2002 yılında 1.099 TL olan kişi başı gelir, 2010 yılında 1.448 TL‘ye ulaştı. (100’den 131’e çıktı.)

Devletin yayınladığı sabit fiyatla milli gelirin ve kişi başı gelirin artış olanları olan yüzde 45 ve yüzde 31 oranları kullanıldığında görülür ki, 2010 yılı döviz kuru ile:

- 2002 yılında 506 milyar dolar olan milli gelir 2010 yılında 735 milyar dolara yükselmiştir.

- 2002 yılında 7.693 dolar olan kişi başı milli gelir, 2010 yılında 10.079 dolar olmuştur.

Bunları Sn. Erdoğan’ın yanlışını çıkarmak için yazmıyorum. Tekrarda yarar var. Sn. Erdoğan’ın kullandığı dolar hesabına göre söyledikleri tutarlıdır. Fakat bu önemli konuda doğruyu-gerçeği bilelim. Hesaplarımızı yanlışa değil, doğruya dayandıralım.