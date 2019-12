Erdoğan'ın MHP'ye tepkisi sürüyor

T24 -

"Son dönemde çok farklı bir senaryo ortaya konuluyor. Ankara'da ürettikleri kirli tahriklerle TBMM'yi çalıştırmamaya, orayı gerilim ortamına çekmeye çalışıyorlar. Özellikle 29 Mart seçimlerinden sonra her türlü tahrike, seviyesizliğe başvuruyorlar. Yasalar ülke için, millet için çıkarılıyor. Siz bunları engellemekle millete kötülük ediyorsunuz. Aileyi siyasete alet etmek bizim geleneklerimizde, örfümüzde, medeniyetimizde bu var mı? Siyasilerin ailelerini istismar ederek siyaset yapmak akla, vicdana, izana sığar mı? 3.5 yıl bu ülkede iktidarda kaldılar. Millet 5 yıl görev verdi, 3.5 yılda kaçıp gittiler. Hayırda, hizmette birleşemeyenler engel olmakta birleşiyorlar. Biz her zaman diyoruz ki; bu millete hizmet edenleri, taş üstüne taş koyanları başımız, gözümüz üstünde taşırız. Asıl milliyetçilik eserleri dikmektir.Şu anda bizim demokrasi adına attığımız adımlar 72 milyon vatandaş için attığımız adımlardır. Bu adımlara destek olmak yerine köstek olmak, değişim yerine statükoya sarılmak memleketi düşünmemek anlamını taşır. Bunların nasıl gözlerinin döndüğünü, nasıl gece-gündüz tahrikler yapştığını benimm aziz milletim gördü, görüyor. Bakın biz milli birlik ve kardeşlik projesi başlattık. Bundan daha güzel ne olabilir? Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Türkiye sorunlarını çözsün, engelleri alsın, prangalardan kurtulsun istiyoruz. Türkiye kardeşliğini pekiştirsin, bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olsun istedik. 7 yıl boyunca buna ilişkin tarihi adımlar attık. Bugün artık çok daha somut adımlarla bu meseleleri tarihe gömme zamanı gelmiştir.Her gün yeni bir iftira ortaya atıyorlar, her gün asılsız bir iddia çıkarıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadeleden asla vazgeçmeyecek, en küçük bir hız kesmeye dahi müsaade etmeyecektir. Terör örgütünü bugüne kadar muahatap almadık, böyle bir zillete de düşmeyiz. Bölünme söylemleri bizim projemize çamur atmaya dönük son derece çirkin iftiralardır. Biz artık bölgesel bir güç haline gelen büyük Türkiye'nin enerjisini bu sorunlara harcamasını istemiyoruz.Biz Ankara'da üretilen o tahrik siyasetinin içinde olmayacağız. Biz bu siyaset tarzına asla prim vermeyeceğiz. Bizim çok işimiz var. Biz ülkenin her yerine hizmet götürme çabasındayız. Biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Kimin hizmet, kimin gerilim ürettiğini milletimiz çok güzel görüyor. Biz eserlerle konuşuyoruz, onlar iftiralarla konuşuyor. Uzun ince bir yoldayız, gideceğiz gündüz gece. Biz size aşığız. Biz milletimize aşığız. O yüzden diyorum ki; durmak yok yola devam.