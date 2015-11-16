Erdoğan’ın Merkel sorusuna Putin’den İngilizce cevap

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, günün son görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin’e Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin nasıl geçtiğini sorunca Putin İngilizce “çok iyi” cevabını verdi.

DHA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Erdoğan ve Putin'in heyetler arası görüşmede ağırlıklı olarak ikili ilişkileri ele alarak, bu çevrede ÜDİK toplantısının 15 Aralık'ta Rusya'da yapılması konusunda teyitleştikleri öğrenildi. Erdoğan ve Putin'in, daha sonra da, baş başa görüşerek Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda da görüş teatisinde bulundukları belirtildi.

G-20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Regnum Otel'deki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rus tarafından da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hazır bulundu.

Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?" sorusu üzerine Putin, İngilizce olarak "good very good" diyerek gülümsedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde fuaye alanındaki ikramlıklardan bir nektarin alarak yedi. Nektarini bıçakla kesmek isteyen Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına dönerek "Kusura bakmayın ısırarak yiyeceğim" dedi.