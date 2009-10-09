Erdoğan'ın mektubu espri malzemesi oldu

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a gönderdiği mektubu değerlendirirken, "Platonik bir ilişkiden mektup arkadaşlığına doğru yönelme var" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vural, Başbakan Erdoğan'ın daha önce DTP için, "PKK'ya terör örgütü demedikçe randevu vermem" dediğini hatırlattı.

Daha sonra, "Leyla ile Mecnun" buluşması gibi bir buluşma yaşandığını savunan Vural, Başbakan Erdoğan'ın, Baykal'a gönderdiği mektubu kastederek, "Şimdi de mektup geldi, gelmedi... Bir platonik ilişkiden mektup arkadaşlığına doğru yönelme var. Bir mektup arkadaşlığı dönemi başlamak üzere mi? Biz de gerçekten bunu merak ediyoruz" diye konuştu.

Mektubun içinde bir muhteva olması gerektiğini, ancak söz konusu mektupta böyle bir muhtevanın bulunmadığının anlaşıldığını öne süren Vural, mektubun muhatabının nasıl cevap vereceğini beklediklerini söyledi.

"Mektubun içeriği, demokratik açılımın içeriği gibi olmuş" diyen Vural, şöyle devam etti:

"İçinde bir şey yok. Bu, toplumu meşgul eden bir husus. Bunlarla ilgili, herkes görüşünü açıkça kamuoyuna ifade etmelidir. Biz MHP olarak, Türk milletini etnik kimliklere doğru bölüştürecek tartışmaların menfaat sağlamayacağını belirttik. Demokratik açılım, ucu belirsiz bir süreç. Biz, hedefin ne olduğunu biliyoruz. DTP ile yaptıkları görüşmeden sonra 'Çok umutluyum. Büyük bir mutabakat var' dediler. Bu mutabakat içinde olan aktörlerin, Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini biz deşifre etmeye devam edeceği. CHP de muhtemelen konuyla ilgili tavrını paylaşacaktır."