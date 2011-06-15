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Erdoğan'ın masasının şifreleri ortaya çıktı

Görüntülü telefon, Ipad ve TV kumandasının yanı sıra inceleyeceği dosyalar ile tel zımbanın yer aldığı masanın değişmezi ise adalet mesajı içeren terazi.

15 Haziran 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın makam masasının şifreleri açığa çıktı. Masa düzenli ve simetrik. Görüntülü telefon, Ipad ve TV kumandasının yanı sıra inceleyeceği dosyalar ile tel zımbanın yer aldığı masanın değişmezi ise adalet mesajı içeren terazi. Parti merkezindeki masanın yanında iki de çanta var.

Abdullah Karakuş'un Milliyet'te yayımlanan (15 Haziran 2011) haberi şöyle:




Milliyet, Reuters’in fotoğrafıyla gün yüzüne çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti Genel Merkezi’ndeki makam masasını ve çevresinde bulunanların şifrelerini çözdü. Başbakan’a yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle çalışma masasında düzen istiyor. Eşyaların belirli bir yerde ve simetrik olarak konulmasına özen gösteren Erdoğan’ın büyük bilgisayar da kullanmadığı öğrenildi. Erdoğan’ın bunun yerine son teknoloji olan Ipad kullandığı ve masasının üstünde durduğu belirtildi. Erdoğan’ın masasında duran terazi ise adalet mesajı içeriyor. Erdoğan teraziyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri masasında tutuyor.

Erdoğan’ın makam masasında ayrıca görüntülü telefon ve bakanlarla direkt görüşebileceği özel telefon bulunuyor. Erdoğan makam masasının arkasında ise Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafı, Türk Bayrağı ve Ak Parti bayrağı yer alıyor. Erdoğan’ın masasında ayrıca dev ekran televizyonun kumandası ile tel zımba da dikkati çekiyor.

Erdoğan’ın imzalaması için bekletilen dosyaların da sürekli aynı köşeye konulduğu öğrenildi. Erdoğan’ın bunları tek tek inceleyerek imzaladığı ve gönderdiği ifade edildi. Gelen dosyalara ve imzalanacak evraklara göre de Erdoğan’ın çalışma masasına konuyla ilgili bakabileceği dokümanlar konulduğu dile getirildi.

 

Erdoğan’ın en az 2 tane sürekli yanında taşıdığı çantaların da çalışma masasının yanında yere koyulduğu öğrenildi. Erdoğan’ın bu özel evrakların bulunduğu ve acil ihtiyaç duyduğu durumlarda kullandığı çantaları yanından hiç ayırmadığı belirtildi. Erdoğan’ın kabullerini görünen masada yaptığı ancak uzun süre çalışması gerektiğinde de fotoğrafta görülmeyen başka bir masaya geçtiği öğrenildi.

Erdoğan’ın çalışma odasında bir de kağıt kesme makinesinin bulunduğu belirtildi. Duvarda ise tuğralı bazı tabloların olması dikkati çekti. Erdoğan’ın çalışma odasında dev televizyon ve oturma grubu da yer alıyor.

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