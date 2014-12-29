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Erdoğan'ın masasında dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafı' oylamasına katıldı

29 Aralık 2014 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldı. Erdoğan oylama yaparken masasında 4 torunun fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

Oylamaya sunulan kareleri inceleyen Erdoğan, tercihini "haber" kategorisinde, AA'nın Filistinli fotomuhabiri Ali Hasan'ın "Kardeşe elveda" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşe elveda" başlıklı fotoğrafı, "Evet, bu çok etkileyici" diyerek yorumladı.

Erdoğan, fotoğraftaki çocuk için "şehit" ifadesini kullandı ve Allah'tan rahmet diledi.

"Kardeşe elveda" başlıklı fotoğrafta, Filistinli 9 yaşındaki Ansam'ın, Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki evinin bahçesinde bayram sabahı oynarken bir İsrail tankından ateşlenen top mermisinin isabet etmesi sonucu, hayatını kaybeden küçük kardeşi Sameh Junaid'in cenazesine son bakışı yer alıyor.

Erdoğan'ın masasında torunlarının fotoğrafları dikkat çekti.

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