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"Erdoğan'ın masasında 5 milyon dolarlık rüşvet dosyası var"

"Dosyalarla alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan arandım, 18 Aralık'ta yapılacak toplantıya davet edildim"

17 Aralık 2017 18:16

Eski DYP Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı, bazı belediyeler ve üç bakanlık hakkında ileri sürülen "5 milyon dolarlık rüşvet" iddialarını içeren dosyayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “devlet bürokrasisinin rüşvet, irtikap, yolsuzluk öyküsü” adıyla sunduğunu belirtti. 

Amasyalı, Sözcü yazarı Necati Doğru'ya gönderdiği mesajında şunları kaydetti: 

“Dünya Sağlık Örgütü, 2006 yılında Türkiye'de hastane, otel, yurt, kreş yataklarında “antibiyotiğe dirençli bakterilerin yoğunlaştığını” T. C Sağlık Bakanlığı'na ihbar etti ve ivedi önlem alınmasını istedi. Belediyeler, valilikler, Sağlık, İçişleri ve Turizm bakanlıklarına sızmış FETÖ/PYD örgütü, denetimi yapacak firmalardan 5 milyon dolar rüşvet talep etti. Durum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tarafımdan deliller ile “devlet bürokrasisinin rüşvet, irtikap, yolsuzluk öyküsü” adı altında üç ayrı dosya halinde sunuldu. Dün dosyalarla alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan arandım ve 18 Aralık'ta yapılacak toplantıya davet edildim. Rüşvet isteyen büyükşehir belediye başkanlığı, valilik ve diğer kumu görevlileri Cumhurbaşkanı'nın şu an bilgilerindedir.”

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