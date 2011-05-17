-ERDOĞAN'IN MARKALARINA İTİRAZ YOK ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ismini, ''RTE'' ve ''Recep Tayyip Erdoğan'' şeklinde markalaştırmak için Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yaptığı başvurulara itiraz gelmedi. Başbakan Erdoğan'ın ''RTE'' ibaresini markalaştırmak üzere, 1 Haziran 2010 tarihinde yaptığı başvuru, 13 Aralık 2010 tarihli Resmi Marka Bülteni'nde ilan edildi. 13 Mart 2010 tarihinde ilan süresi dolan markaya herhangi bir itiraz gelmedi. Tescil yazısının TPE tarafından Erdoğan'ın vekili Arzu Akalın'a gönderilmesi bekleniyor. ''RTE'' markası; kağıt karton ve bunlardan yapılmış ürünler, reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetler, radyo ve televizyon yayın hizmetleri, internet servisi sağlama hizmetleri dahil haberleşme hizmetleri, haber ajansı hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, spor, kültür ve eğlence hizmetleri alanlarında kullanılacak. Başbakan Erdoğan'ın ''Recep Tayyip Erdoğan'' ismini markalaştırmak üzere yine aynı mal ve hizmet alanlarında 16 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı başvuru da 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni'nde ilan edildi. Söz konusu ilana ilişkin itiraz süresi, 13 Mayıs 2011 tarihinde doldu. -ARAYA BAŞKA BAŞVURULAR GİRDİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki başvurusunun ardından 23 Ağustos 2010 tarihinde Selman Yıkılmaz, ''rte'' ibaresinin markalaştırılması talebiyle TPE'ye başvurdu. Yıkılmaz'ın, koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış giyim eşyasında kullanılmak üzere yaptığı marka başvurusu, 12 Nisan 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni'nde ilan edildi. Tacettin Salihoğlu da 19 Ekim 2010 tarihinde işlenmiş veya işlenmemiş deriler, koşum takımlarında kullanılmak üzere ''RTE'' ifadesini markalaştırmak için TPE'ye başvuruda bulundu. Salihoğlu'nun başvurusu, 4 Nisan 2011 tarihinde Enstitü'nün karar birimine gönderildi. Başvurun ilana çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Araya giren bu iki başvuru sonrasında Recep Tayyip Erdoğan ''RTE'' markası için TPE'ye geniş kapsamlı bir başvuru daha yaptı. 12 Nisan 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilen bu başvuru itiraz gelmemesi halinde tescil edilecek, fakat söz konusu başvuru Selman Yıkılmaz ve Tacettin Salihoğlu'nun başvuruları nedeniyle kısmi olarak ilana çıktı. Yani Yıkılmaz ve Salihoğlu'nun başvuruda bulundukları alanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın başvurusundan çıkarıldı. Başbakan Erdoğan'ın geniş kapsamlı bu başvurusunun nihai sonucu herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda 12 Temmuz 2011 tarihinde netleşecek.