Erdoğan'ın mal varlığı 2014'ten bu yana 5 milyon lira arttı

24 Haziran seçimlerinde diğer cumhurbaşkanı adayları, yasal bir zorunluluk olmadığı halde mal varlıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları açıklamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. Son olarak 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından açıklanan Erdoğan’ın mal varlığı, 2014’te 5 milyon lira iken bu yıl 10 milyon liraya yükseldi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Erdoğan'ın mal varlığı 4 Mayıs’ta imzaladığı beyanına göre şöyle:

-Kısıklı’daki ev 4 milyon TL: 2017’de edinilmiş, tüm hisseleri Erdoğan’ın üzerinde olan İstanbul Üsküdar Kısıklı’daki konut, 4 milyon TL değerinde. 1998’de edindiği Rize Güneysu’daki arazinin değeri ise 10 bin TL . Kısıklı’daki bu konut, 2017 yılında edinildiğinden, 2014 yılındaki mal beyanında yer almıyor.

-Özel arabası 234 bin TL: Özel arabası 2011 model, Audi A8. 2012 yılının kasım ayında alınan lüks otomobilin değeri, 234 bin TL .

-6 milyon TL faizsiz bankalarda: Erdoğan’ın toplam nakit varlığı 6 milyon 142 bin 761TL. Bunun 4 milyon 648 bin 252 TL’si Albaraka Türk Merkez Şubesi, 55 bin TL’si aynı bankanın Altunizade şubesi, 1 milyon 374 bin 509 TL’si Ziraat Katılım Bankası Sincan Şubesi hesaplarında görülüyor. 70 bin TL değerindeki nakit ise hiçbir bankada değil, Erdoğan’ın “nezdinde.”

-Gür’e borcu var: Erdoğan’ın işadamı Mehmet Gür’e 2 milyon TL borcu görülüyor. Gür, Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan çocukluk arkadaşı olarak biliniyor. Ortadoğu Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Gür, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile birlikte bir şirkette ortak olmuştu. Bilal Erdoğan’ın, amcası Mehmet Erdoğan ve Ziya İlgen ile birlikte kurduğu BMZ adlı şirket, Gür ile ortak olup başka bir şirket daha kurmuştu.

-4 milyon TL’den 6 milyon TL’ye: Erdoğan’ın 2014 yılında, Cumhurbaşkanı seçildiğinde açıklanan mal varlığı ile son beyanı arasında farklar var. En büyük fark ise bankalardaki hesaplarında görülüyor. Erdoğan’ın 2014 beyanında bankalarda 4 milyon 404 bin 191 TL ve 200 bin dolar parası görülüyordu. Mal beyanının imzalandığı 1 Temmuz 2014’te dolar kuru 2.1 TL’ydi. Bu durumda Erdoğan’ın 2014 yılında yaklaşık 400 bin TL karşılığı doları vardı. Aradan geçen zamanda Erdoğan’ın 200 bin dolarını Albaraka Türk Merkez Şubesi’nden çektiği anlaşılıyor.

-Oğlundan alacağını almış: 2014 yılındaki beyanda Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan’dan 500 bin TL alacağı görünüyordu. Yeni yapılan mal beyanında bu alacağın tahsil edildiği anlaşılıyor.

-4 yılda iki kat: Böylece Erdoğan’ın 2014 yılında alacakları, taşınır ve taşınmazları, banka hesaplarındaki Türk Lirası ve dolarları ile birlikte 5 milyon 548 bin 271 TL olan servetini yaklaşık iki kat artırarak 10 milyon 386 bin 761 bin TL’ye çıkardığı görüldü.

-2.2 milyon maaşla 5 milyon zenginleşme: Erdoğan, iki mal bildirimi arasında 46 ay geçti. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığında geçirdiği 5 ay, bu yıl bildirim yaptığı sırada geçirdiği 5 ay da dahil olmak üzere Cumhurbaşkanlığı maaşı brüt 39 bin 950 TL’den, brüt 59 bin TL’ye yükseldi. Yani servetini yaklaşık 5 milyon TL’den fazla arttırdığı 4 yılda, devletten yaklaşık 2 milyon 250 bin TL brüt maaş aldı.