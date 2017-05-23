T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi

KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi kapsamında Erdoğan, Yunanistan ve Moldova cumhurbaşkanları ile Rusya Başbakanı ile görüşecekti

23 Mayıs 2017 10:56

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk liderlerle yapacağı açıklanan ikili görüşmeler iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Mabeyn Köşkü'nde yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi.

CNN Türk Muhabiri Zeynep Karamustafa'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 16.15'te başlaması planlanan ve 17:15 ile 18:15'te devam edecek 3 liderle yapılacak ikili gösüşmelerin iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan'ın zirveden ayrılarak Kısıklı'daki evine döndüğü bildirildi.

Başbakan Yıldırım'dan ikili görüşmeler

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda verilen yemeğin ardından, Tursunbekov ile bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla Türkiye'de bulunan konuk Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

ETİKETLER

Karadeniz Ekonomik İşbirliği TeşkilatıRecep Tayyip ErdoğanKEİYunanistanProkopis PavlopulosRusyaDmitriy MedvedevMoldovaİgor DodonMabeyn Köşkü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24