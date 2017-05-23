Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk liderlerle yapacağı açıklanan ikili görüşmeler iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Mabeyn Köşkü'nde yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi.

CNN Türk Muhabiri Zeynep Karamustafa'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 16.15'te başlaması planlanan ve 17:15 ile 18:15'te devam edecek 3 liderle yapılacak ikili gösüşmelerin iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan'ın zirveden ayrılarak Kısıklı'daki evine döndüğü bildirildi.

Başbakan Yıldırım'dan ikili görüşmeler

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda verilen yemeğin ardından, Tursunbekov ile bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla Türkiye'de bulunan konuk Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.