Erdoğan'ın başına keklik kondu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, bin 130 rakımda yer alan, Kıble Dağı Cami'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından caminin karşısında bulunan tabiat parkında ağaç dikti, doğaya güvercin, keklik ve sülün saldı. "Ne kadar çevreci olduğumuzu görsünler" diyen Erdoğan’ın kafasına konan keklik renkli görüntülere sahne oldu. O anlar DHA’dan Uğur Can tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde bin 200 metre rakımlı Kıbledağı'nın zirvesine inşa edilen cami ve kent ormanı projelerinin açılışı bizzat Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, “Bugün, yıllar yılı benim de çocukluğumdan beri üzerinde birçok efsanelerin konuşulduğu, anlatıldığı Kıble Dağı’ndaki mütevazi mescidin yerindeyiz.

Burada daha önceden Hacı Hafız Yusuf Yılmaz tarafından oluşturulan bir mescit vardı. Buraya gelen kişilerin ihtiyacına cevap verebilmesi adına bazı hayırsever kardeşlerimin desteğiyle burada güzel bir mimari olsun istedik. Kadim medeniyetimiz, estetiği öne çıkaran ve bu estetikle tarihe mühür vuran bir medeniyetti. Burada bizim medeniyetimizin bir mührü olan bir camiyi inşa ettik. Çevresinde dinlenebilecek yerlerimiz var. Artık burası bir çekim alanı haline de gelmiş oldu.

Yaz mevsiminde şehrimize gelen hemşehrilerimiz buraya muhakkak uğrayacaktır. Bu vesileyle mimarından mühendisine, hayırsever kardeşlerimiz başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Mescidimizin tüm ümmete hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.” dedi.

'Ne kadar çevreci olduğumuzu görsünler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbledağı camisinin açılışı ve cuma namazının ardından caminin karşısında bulunan tabiat parkında ağaç dikti, doğaya güvercin, keklik ve sülün saldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvercinlerin kafeslerinden dışarı çıkmaması üzerine önce ellerini çırparak güvercinleri kafesten çıkarmaya çalıştı.

"Bunlar normalde alkışlayınca çıkarlar ama kalabalıktan ürktüler herhalde" diyen Erdoğan, daha sonra korumalarından çubuk istedi. Korumaların getirdiği şemsiyeyle güvercinleri yine kafeslerinden çıkarmayı başaramayan Erdoğan’ın yardımına görevliler yetişti. Bir görevlinin kafese girerek verdiği güvercinleri uçuran Erdoğan daha sonra sülün kafesinin yanına geçti. Bu sırada, "Ne kadar çevreci olduğumuzu görsünler" diyen Erdoğan, kekliklerin salınması sırasında zor anlar yaşadı.

Önce korumaların ve gazetecilerin başına ve kameralara konan kekliklerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başına kondu. Olayı gülerek karşılayan Erdoğan’ın kısa süre yaşadığı şaşkınlığın ardından keklik korumaların müdahalesiyle uçarak uzaklaştı.