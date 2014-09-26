Erdoğan’ın kullanacağı Beylerbeyi Sarayı ve Vahdettin Köşkü’nün bulunduğu Çengelköy’de emlak fiyatları fırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da ikamet edeceği ve ofis olarak kullanacağı mekânlar belirlendikten sonra Çengelköy sırtlarındaki Vahdettin Köşkü ve Beylerbeyi Sarayı’nın yakınlarındaki yerlerde de konut fiyatları şu anda tavan yaptı. Vahdettin Köşkü ile Beylerbeyi Sarayı çevresindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan için rahat hale getirmek için yeni kavşaklar ve yol genişletme çalışmaları yapılırken bölgedeki emlak sektörü de hareketlendi.

Cumhuriyet gazetsinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, ana hareketlilik Beylerbeyi ve Çengelköy’ün merkezinde yaşanıyor. Boğaziçi Köprüsü’nün ayağında bulunan bu iki semtte yer almak ve Cumhurbaşkanı’nın olduğu lokasyona mümkün olduğunca yakında olmak amacında olan devlet erkânı da buralardan konut almak için sıraya girdi. Bu nedenle devlet erkânının Ferah Mahallesi, Güzeltepe, Kirazlıtepe gibi ikincil lokasyonlar yerine Beylerbeyi ve Çengelköy’ün ana kalbinde bulunmak ilk tercih nedeni. Devlet erkânı ve çevresi de bu bölgede ağırlıklı olarak yalı ve tarihi bina alma arayışına girdi.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun’un verdiği bilgilere göre Beylerbeyi’nin merkezinde ortalama 100 metrekare büyüklüğünde bir konut daha önce 550 bin TL civarında satışa sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün aynı konutun değeri 600 bin ile 650 bin TL civarına yükseldi. Devlet erkânı ve çevresinin tercihi ise elbette ki yalılar ve tarihi yapılar. Ancak belirtilen güzergâhtaki emlaklarda yaşanan bu yoğun talep konutta da hareketlilik yaşanmasına neden oluyor. Bu nedenle 3+1 daireyi Beylerbeyi ve Çengelköy’ün merkezinde en az 3 bin TL’den az bir fiyata kiralamak mümkün değil.

Beylerbeyi ve Çengelköy’deki konut ve kira fiyatlarının da talebe göre önümüzdeki dönemde daha fazla artması bekleniyor.