Erdoğan'ın Köşk yolundaki yeni şarkısı

4500 kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesi tanıtım toplantısında sözü ve bestesi Uğur Işılak'a ait yeni şarkı da çalındı.

Erdoğan konuşmasının başında bu şarkı için Uğur Işıkak'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: Öncelikle Uğur Işılak kardeşimize teşekkür ediyorum. Gönlümüzü son bestesiyle güftesiyle fethetti.

İşte o şarkının sözleri:

Kul olmadık hiç bir kula

Meyletmedik sağa sola

Baş koymuşuz aynı yola

Sevdan sevdamızdır bizim

Erdoğan, Erdoğan

Bu milletin adamı

Erdoğan Erdoğan

Bu milletin adamı.

Göğsümüzü gere gere

Yürüyoruz aynı yere

Fırsat verme zalimlere

Kavgan kavgamızdır bizim

Güneş gibi doğdukça sen

Kalbimize değdikçe sen

Hakka boyun eğdikçe sen

Davan davamızdır bizim

Erdoğan, Erdoğan

Bu milletin adamı