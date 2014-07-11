Erdoğan'ın Köşk yolundaki yeni şarkısı

4500 kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesi tanıtım toplantısında sözü ve bestesi Uğur Işılak'a ait yeni şarkı da çalındı.
Erdoğan konuşmasının başında bu şarkı için Uğur Işıkak'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: Öncelikle Uğur Işılak kardeşimize teşekkür ediyorum. Gönlümüzü son bestesiyle güftesiyle fethetti.
İşte o şarkının sözleri:
Kul olmadık hiç bir kula
Meyletmedik sağa sola
Baş koymuşuz aynı yola
Sevdan sevdamızdır bizim
Erdoğan, Erdoğan
Bu milletin adamı
Erdoğan Erdoğan
Bu milletin adamı.
Göğsümüzü gere gere
Yürüyoruz aynı yere
Fırsat verme zalimlere
Kavgan kavgamızdır bizim
Güneş gibi doğdukça sen
Kalbimize değdikçe sen
Hakka boyun eğdikçe sen
Davan davamızdır bizim
Erdoğan, Erdoğan
Bu milletin adamı