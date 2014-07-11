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Erdoğan'ın Köşk yolundaki yeni şarkısı

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın vizyon belgesini açıkladığı toplantıdaki konuşması öncesi sözü ve bestesi Uğur Işılak'a ait parça çalındı

11 Temmuz 2014 19:38

 4500 kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesi tanıtım toplantısında sözü ve bestesi Uğur Işılak'a ait yeni şarkı da çalındı.

Erdoğan konuşmasının başında bu şarkı için Uğur Işıkak'a teşekkür etti ve şöyle konuştu: Öncelikle Uğur Işılak kardeşimize teşekkür ediyorum. Gönlümüzü son bestesiyle güftesiyle fethetti.

İşte o şarkının sözleri:

Kul olmadık hiç bir kula

Meyletmedik sağa sola

Baş koymuşuz aynı yola

Sevdan sevdamızdır bizim

 

Erdoğan, Erdoğan

Bu milletin adamı

Erdoğan Erdoğan

Bu milletin adamı.

Göğsümüzü gere gere

Yürüyoruz aynı yere

Fırsat verme zalimlere

Kavgan kavgamızdır bizim

 

Güneş gibi doğdukça sen

Kalbimize değdikçe sen

Hakka boyun eğdikçe sen

Davan davamızdır bizim

 

Erdoğan, Erdoğan

Bu milletin adamı

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