T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'ın korumaları Hamburg'a beklenmiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington’da göstericilere müdahale eden korumalarının Hamburg’daki G20 zirvesine gelmesini beklemiyor.

26 Haziran 2017 17:50

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da protestoculara müdahale eden korumalarının Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine gelmesini istemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin‘de yaptığı açıklamada "Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'ta eşlik etmeyeceğine çok emin” dedi.

Welt am Sonntag gazetesi Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya'ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdiğini yazmıştı.

Hamburg Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack de daha önce DW Türkçe'ye açıklamasında, "Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek" demişti.

Washington'da arbede çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşme öncesinde Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmış, Erdoğan'ı karşılamak için toplanan bir başka grupla gerilim yaşamıştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından Erdoğan'ın korumaları protestoculara müdahale etmiş, tekmeli yumruklu bir kavga yaşanmıştı.

ABD kavgaya karışan dokuz Türk güvenlik görevlisi, üç Türk polis memuru ve iki Kanada vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamış, Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham aranan 12 kişiye Amerikan yargısına teslim olma çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile bu duruma sert tepki göstermişti.

G20 zirvesinde silah taşıma izni

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre Federal İdari İşler Dairesi (BVA) G20 Zirvesi'ne katılacak yabancı delegasyonların güvenlik personeline silah taşıma izni verebilecek. Daire'ye şimdiye kadar ABD, İngiltere, Meksika, Güney Afrika, Vietnam ve Hollanda'nın bu yönde resmi başvuruda bulunduğu bildirildi. Daire'nin şu ana dek kendisine yapılan başvurulardan hiçbirini reddetmediği kaydedildi. Delegasyonların güvenlik personelinin sadece Alman hükümetinin izin vermesi halinde silah taşıyabileceği açıklandı.

DW/dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanlığı AlmanCumhurbaşkanı Erdoğan WashingtonHamburg G20Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan WashingtonAlmanya HamburgTemmuzG20Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Berlin&lsquo;deTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24