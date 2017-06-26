Erdoğan'ın korumaları Hamburg'a beklenmiyor

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da protestoculara müdahale eden korumalarının Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 zirvesine gelmesini istemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin‘de yaptığı açıklamada "Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'ta eşlik etmeyeceğine çok emin” dedi.

Welt am Sonntag gazetesi Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya'ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdiğini yazmıştı.

Hamburg Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack de daha önce DW Türkçe'ye açıklamasında, "Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek" demişti.

Washington'da arbede çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşme öncesinde Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmış, Erdoğan'ı karşılamak için toplanan bir başka grupla gerilim yaşamıştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından Erdoğan'ın korumaları protestoculara müdahale etmiş, tekmeli yumruklu bir kavga yaşanmıştı.

ABD kavgaya karışan dokuz Türk güvenlik görevlisi, üç Türk polis memuru ve iki Kanada vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamış, Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham aranan 12 kişiye Amerikan yargısına teslim olma çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile bu duruma sert tepki göstermişti.

G20 zirvesinde silah taşıma izni

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre Federal İdari İşler Dairesi (BVA) G20 Zirvesi'ne katılacak yabancı delegasyonların güvenlik personeline silah taşıma izni verebilecek. Daire'ye şimdiye kadar ABD, İngiltere, Meksika, Güney Afrika, Vietnam ve Hollanda'nın bu yönde resmi başvuruda bulunduğu bildirildi. Daire'nin şu ana dek kendisine yapılan başvurulardan hiçbirini reddetmediği kaydedildi. Delegasyonların güvenlik personelinin sadece Alman hükümetinin izin vermesi halinde silah taşıyabileceği açıklandı.

DW/dpa/HT/HS

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