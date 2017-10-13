Erdoğan'ın "Konuşmayacak" talimatı verdiği Çanakkale Belediye Başkanı: Biz halk ile kutlarız

AKP Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na yönelik söylediği "Konuşma, kes, ahlâklı ol" kelimelerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Çanakkale Belediye Başkanı'nın 18 Mart'taki törenlerinde konuşmasına izin verilmeyecek" talimatını verdiği Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan "Biz halk ile kutlarız" açıklamasında bulundu. Başkan Gökhan, "Konuşma" dediği kişinin arka sıralardaki AKP'li bir vekil olduğunu da söyledi.

Belediye meclisinde yaşananlara ilişkin AKP'lilerin farklı algılar yaratmaya çalıştığı görüşünü dile getiren Gökhan, "Aslında belediye meclisinin adabını koruduğum için bana teşekkür etmesi lazım. Olayın ardından kötü bir algı yarattılar. Benim orada 'konuşma otur' dediğim kişi arka sıralardaki bir AKP'li. Başkanvekiline söylemediğim açık" dedi.

Cumhuiyet'ten Hakan Dirik'e konuşan Başkan Gökhan, Cumhurbaşkanı'nın “ayrı” ve “ayrıştırıcı” bir anlayışta olduğunu vurgulayarak, “Bir belediye meclisi toplantısında bir siyasi partinin içini konuşturmamak suçsa, 'konuşturmayacağım' diyeceğine soruşturma açtırsın. Bir cumhurbaşkanının talimatıyla tören adapları değişmez. Ama katılmasın diyorsa katılmayız da. Zaten onlar kendi törenlerini yapıyorlar. Orada Çanakkale halkı da yok. Biz akşam Çanakkale halkıyla birlikte fener alayımızı yapıyoruz. Fener alayından da beni men edecek hali yok herhalde. Bu talimat, benim açımdan bir anlam ifade etmiyor” diye konuştu.

"Belediye meclisinin adabını koruduğum için bana teşekkür etmesi lazım"

Belediye meclisinde yaşanan olayın ardından AKP'lilerin farklı bir algı yaratmaya çalıştığını belirten Gökhan, “Aslında belediye meclisinin adabını koruduğum için bana teşekkür etmesi lazım. Olayın ardından kötü bir algı yarattılar. Benim orada 'konuşma otur' dediğim kişi arka sıralardaki bir AKP'li. Başkanvekiline söylemediğim açık. Bunlar görüntülerde görülüyor. Ama buradan da o algıya devam ediyor herhalde. Törene katılmamı istemiyorsa teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı olmasa başka türlü konuşacağım. Ama o zırhın arkasındayken bir şey yapamıyoruz. Sadece AKP genel başkanı olsa, farklı şeyler söylemek mümkün. Sonuçta ben Çanakkale halkının ne dediğine bakarım. Benim temsil ettiğim halk ne diyor ona bakarım” dedi.