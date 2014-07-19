Erdoğan'ın konuşmasının tamamını yayınlayan TRT'ye uyarı cezası

YSK, TRT Haber’e Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 1 saat 48 dakikalık cumhurbaşkanlığı adaylık konuşmasının tamamını yayınladığı gerekçesiyle uyarı cezası verdi.



YSK, kararında, diğer aday Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylık toplantısının 2 dakika 38 saniye, Selahattin Demirtaş’ın ise 8 dakika yayınlanmasını “yayınlarda eşitlik ilkesine aykırı” buldu.



YSK, TRT Avaz’ın Erdoğan’ın adaylık toplantısının tamamını yayınlamasını ise 5’e karşı 6 oyla ihlal olmadığı şeklinde değerlendirdi.



YSK, bu kararı verirken TRT Avaz’ın 1 kez haber olarak Erdoğan’ın toplantısını yayınladığı, aynı gün içinde bu konuda başka bir haber yapmadığını gerekçe gösterdi.

YSK, bugünkü toplantısında, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun TRT kanallarının seçim takviminin başladığı 29 Haziran’da yaptığı yayınlarda yayın ilkelerini çiğnediği iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü.



YSK, TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz ile ilgili ihlal iddialarından üçünü karara bağladı. RTÜK, 29 Haziran-2 Temmuz arasındaki 4 günlük süreçte TRT kanallarının yayın ihlali yapmadığı şeklinde rapor gönderdi. YSK, tarafından TRT Haber’e uyarma cezası verilirken TRT 1 ve TRT Avaz yönünden “ihlal yok” kararı alındı.

RTÜK başvurusu reddedildi

RTÜK’ün, “YSK’nın özel radyo ve televizyonları denetleme yetkisi olduğu ancak TRT’yi denetleyip ceza veremeyeceği” itirazı da reddedildi. YSK, Anayasa’nın 79. maddesine göre seçimlerin düzen içerisinde yapılmasında tek yetkili olduğunu gerekçe göstererek RTÜK’ün başvurusunu 4’e karşı 7 oyla reddetti.



RTÜK, başvurusunda YSK’nın bir ihlal görmesi durumunda TRT’ten sorumlu bakanlığa bildirmesini ve TRT ile ilgili uyarma işlemini de bu bakanlığın yapması gerektiği savunmuştu. RTÜK, 2010 referandumu, 2011 seçimleri ve 30 Mart yerel seçimleri öncesinde de YSK’ya “yetkiniz yok” itirazında bulunmuştu. Bu itirazlar da YSK tarafından reddedilmişti.