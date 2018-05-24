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Ekonomi

Erdoğan'ın konuşması yatırımcılara güven vermemişti; Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı yeniden Londra'ya gidiyor

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da da görüşmelerde bulunacak

24 Mayıs 2018 22:26

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelmek için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta İngiltere’ye yaptığı seyahatte Bloomberg’e konuşmuş ve 24 Haziran’daki seçimlerden sonra da para politikasına müdahale etmeyi sürdüreceği yönündeki açıklamaları yatırımcılarda kaygı yaratmıştı. Sonraki dönemde, Türk Lirası büyük değer kaybetmişti.

Merkez Bankası dün geç likidite penceresi borç verme faiz oranının yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltirken; bugün de ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabileceği duyuruldu.

Aynı saatlerde de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geleceği açıklandı.

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek. Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak.

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