Erdoğan'ın konuşması sonrası dolarda düşüş başladı

Dolar, Türk Lirası karşısında 2,75 seviyesinde işlem görürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ılımlı kabul edilmesiyle ilk tepki olarak 2,74'ün altına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran genel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin kamuoyu önünde yaptığı ilk değerlendirmede hükümetin bir an önce kurulması yönünde çağrıda bulunmasıyla kur, yönünü aşağıya çevirdi.

Erdoğan'ın konuşması öncesi 2.7460 civarında işlem gören dolar/TL açıklamaların ardından 2.74'ün altına geriledi. Kur saat 1324'te 2.7374/2.7380 seviyesinde işlem gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir bankanın döviz masası müdürü, "Erdoğan'dan alışık olmadığımız kadar ılımlı söylemler geliyor ve bu piyasa açısından pozitif. Her ne kadar riskler devam etse de piyasa fiyatlamaları seçim sürecinin az hasarla kısa sürede atlatılacağı beklentisini kuvvetlendirecek şekilde ilerliyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği görevleri yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Erdoğan, siyasi partilerin tercihlerini krizden değil çözümden yana kullanacaklarını inandığını söyledi ve siyasi alanda yaşanan hiçbir gelişmenin Türkiye'nin kazanımlarını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.