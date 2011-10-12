Erdoğan'ın konuşması sırasında 37 öğrenci gözaltına alındı

T24

Erdoğan: Baskıcı girişimler ortadan kalktı





Polis öğrencileri tartakladı



Berna ile Ferhat'da oradaydı



'Bu ülkede parasız eğitim koşulları vardır'



37 öğrenci gözaltına alındı



Erdoğan, ''Demokrasimiz artık tartışılmaz olmaktan çıktı, millet iradesinin önünü kesen bütün baskıcı girişimler, gölgeli alanlar ülkemizin gündeminden kalktı, kalkıyor'' dedi.Başbakan Erdoğan, konuşmasında yeni dünya düzeninden, haksız ve adaletsiz gidişata yeter demenin gerekliliğinden de bahsetti.''Yeni dünya, insanlığın bu haksız ve adaletsiz gidişata 'artık yeter' diyeceği, bütün hesapların zorunlu olarak yeni baştan yapılacağı bir dünya olacak''''Türkiye, dünyanın insan odaklı, barış ve adalet öncelikli bu yeni çağına bir öncü ülke olarak en ön saflarda girmelidir''''Şu Somali feryadına kulak veren milletimi kutluyorum. 300 milyon dolar şu anda nakit olarak sivil toplum kuruluşları ve Başbakanlığın hesaplarında milletimin yatırdığı para var''''Dünyada şu anda 193 BM üyesi var, bunun 5 tanesini bir tarafa koyduğunuz zaman 188 üye, 5 üyenin ağzına bakıyor. Bütün kaderler onların elinde. BM, böyle adalet dağıtabilir mi?''''Güney Afrika'da, Somali'de orada hali görüyoruz. Sefalet... İnanın pantolonlarının duble paçası içindeki kırıntıları versen ayağa kalkar Afrika...''''Ama onların oraları gördüğü filan yok. Görün oraları ne var, nedir, bu sefalet neyin nesi? Sonra tabii ki kendileri obezite oluyor, ne olacak başka? Başka bir şey olmaz''''O insanlara artık elimizin ulaşması lazım.''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İstanbul Üniversitesi Akademik Yıl Açılış töreninin yapıldığı Fen Fakültesi’ndeki Cemil Birsel Konferans Salonu’na girmek isteyen bir grup öğrenci ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, eylemci grubu karga tulumda gözaltına aldı.Tören öncesi Fen Fakültesi önünde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 11.00’de başlayacak tören öncesi içeri girmek için uğraşan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri ve Lojistik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Adnan Tetik gözaltına alındı. İçeri girmek isterken Fen Fakültesi önünde bekleyen sivil polisle tartışan Adnan Tetik, gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tetik, "İşte görün üniversite öğrecilerini böyle içeri almıyorlar" diye bağırdı. Tetik’i apar topar gözaltına alınarak sivil polis aracına bindirildi. Tetik daha sonra sivil polis aracıyla Fen Fakültesi önünden uzaklaştırıldı.Başbakan Erdoğan, salonda bulunduğu sırada Fen Fakültesi yakınında toplanan Gençlik Federasyonu üyesi yaklaşık 10 kişi pankart açarak parasız eğitim ve füze kalkanı protestosu yaptı. Grup içerisinde Roman Çalıştayı’nda parasız eğitim pankartı açarak gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Ferhat Tüzel ile Berna Yılmaz da vardı. Basın açıklaması yapan grup, "Bbiz öğrencilere ve hocalarımıza yer yok bizler İstanbul Üniversitesi öğrencileri olmamıza rağmen, kendi okulumuzdan içeri giremiyoruz. Başbakan gerçekleri yüzüne haykırmamızdan korkuyor. Parasız eğitim istiyoruz. Alacağız diyen Ferhat ve Berna’dan korkuyor. Biz bugün Ferhat ve Berna ile yine Tayyip’in karşısındayız " dediBasın açıklamasının ardından Gençlik Federasyonu Üyesi Berna Yılmaz da bir konuşma yaptı. Yılmaz, " Okula girişimiz yasaklandı. Görülmüştür ki Tayyip Erdoğan, gençlikten çok korkuyor.Bu korkularının bir tezahürü olarak da, 20 ay tutuklu kaldı hapishanede. Ancak hiçbirşey değişmedi. Çıktığımızda basın toplantısında şunu sormuştunuz: ’ Yine olsaydınız yine yapar mıydınız ? ’ Evet yapardık. Çünkü haklı olan biziz. Bu ülkede parasız eğitimin koşulları vardır. Füze kalkanı için para bulunabiliyorsa, eğitim de paralı değil de, parasız bir şekilde verilebilir " dedi.Gençlik Federasyonu Üyesi Ferhat Tüzel de "Bizler parasız eğitim istedik. Bundan kaynaklı olarak 19 ay tutuklu kaldık. Eğitim hakkımız resmen gasp edildi bu tutuklamayla. Çıktığımızda bu işin peşini bırakmayacağımızı söylemiştik. Çünkü bu kadar haklı ve meşru talebi dile getirmenin haklılığı zaten vardır.Bizler de bunu hissediyoruz. Bu haklı bir taleptir" diye konuştu.Grup, açıklamanın ardından Çevik Kuvvet ekiplerini geçerek okullarına gitmek istedi. Bu sırada Ferhat Tüzel ile Berna Yılmaz gruptan ayrıldı.Ancak çevik kuvvet polisleri buna izin vermeyince polislerle öğrenciler arasında arbede yaşandı. ’Parasız eğitim istiyoruz ’ sloganı atan öğrenciler, karga tulumba gözaltına alındı. Öğrenciler gözaltının ardından polis minibüsüne bindirilerek olay yerinden götürüldü.Bu arada bugünkü açılış sırasında protesto gösterisi yapan toplam 37 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.