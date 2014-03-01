Erdoğan'ın kaydı sahte mi, değil mi; işte ABD'den gelen uzman raporu

Çeviri: Nil Karaca

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını inceleyen Amerikalı Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişim Uzmanı Joshua Marpet, detaylı bir rapor yayınladı. Analiz sürecinde Türkçe bilen kişilere de danışan Marpet, kayıtlarda kanıtlanabilir herhangi bir montajlama olgusu olmadığını belirtti.

İşte o raporun Türkçe tam metni:

Bu rapor, Guarded Risk Müdürü Joshua Marpet tarafından hazırlanmıştır. Jashua Marpet, Wilmington Üniversitesi, Teknoloji Bölümü, Bilgisayar Network Güvenliği bölümünde Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği, Etik ve Etik Bilgisayar Korsanlığı dersleri vermektedir. Marpet ayrıca Adli Bilişim alanında Yetkili Veri İnceleme Uzmanıdır ve Philadelphia Merkez Bankasında eski Bilgi Güvenliği Analistidir. Joshua Marpet, Bilgi Güvenliği Konferansları serisinin de organizatörlerindendir ve Cloud Security Alliance Başkan yardımcısıdır. Eski bir polis de olan Joshua Marpet, dünya genelinde video ve ses gözetleme sistemleri üzerine çalışmalar yapmıştır.

Talep:

Bir mp3 dosyası üzerinde “oynama” yapılıp yapılmadığının mümkün olduğu kadar kesin bir şekilde tedpit edilmesi talep edilmiştir.

Anadilinin Türkçe olmaması nedeniyle tonlama değişikliklerinin, nüansların veya bir kelime veya ifadenin değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması güç olacağından analizin bir kısmında anadili Türkçe olan bir kişiden yardım talep edilmiştir.

Analiz

Analiz için kullanılan yaklaşımda, 3 farklı anormallik tespit edilmiştir. Konuşmanın önemli bir kısmı aynı seviyede, gürültü tabanında gerçekleşmiş olmakla birlikte, ses kaydı boyunca yer yer voltaj değişikliklerine rastlanmıştır. Ayrıca son dakikalarda, yaklaşık olarak 9:15’den itibaren tamamen farklı bir gürültü tabanı sözkonusudur. Son anormallikler, yakından incelendiğinde kolaylıkla görülebilmektedir.

2:10 ve yaklaşık 2:12 arasında bir boşluk sözkonusu olup herhangi bir ses yer almamaktadır. Bu mp3 çalındığında, hiç sesin olmadığı noktalarda bile klimalardan, ısıtma sistemlerinden, telefon hatlarından gelen çevresel ve elektronik sesler mevcuttur. Ancak 2:10 ile 2:12 arasında hiçbir ses duyulmamaktadır.

1:54. Dakikanın hemen öncesinde de bir frekans gürültüsü tespit edilmiştir. Tüm bu anormallikler için art niyet söz konusu olduğu düşünülürse, bu aralıklar seslerin kesilip yapıştırılması işlemlerinin göstergesi olarak, frekans gürültüleri ile tonlama, nüans veya kelime veya ifadelerin anlamlarının değiştirilmesi teşebbüsü göstergesi olarak kabul edilebilir. Konuşmanın son dakikalarında artan yükselen gürültü tabanı ve farklı sesler, telefon böceğinden farklı, bir tür ortam böceğinin varlığının göstergesi olarak görülebilir.

Öte yandan, bu farklılıkların nedeni aynı telefonda hoparlöre geçiş yapılması olabilir.

Bu anormallikler konusunda bir anadili Türkçe olan bir kişi ile görüşülmüştür:

Tartışılan ilk anormallik, 2:10’da olduğu gibi rastlanan boşluklardır. Danışılan kişinin görüşü, boşlukların herhangi bir kötü niyetli girişimle ilişkisi olmayıp tamamen birden fazla kaydın tek mp3 dosyasına yerleştirilmesi ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.

Son dakikalarda artan gürültü tabanı bir şaka veya telefon konuşmasına dahil olmayan kişilerin diyalogları olabilir. Bu kişilerin telefon konuşmalarını sızdıran kişiler olabileceği iddia edilmiştir.

Çözümlenemeyen tek anormallik, frekans “gürültüleri” olmuştur. Bu konuda üzerinde tartışılan iki ihtimal, ses kaydında kesme ve yapıştırma yapılması veya tonlama veya bir kelime veya ifadenin değiştirilmesine yönelik bir girişimde bulunulmuş olmasıdır.

Kendisine danışılan, anadili Türkçe olan kişi, tonlama, nüans ve kelime ve ifade anlamlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, tüm bu seslerin normal olduğu yönünde bilgi vermiştir. Ayrıca ses başladıktan sonra ortaya çıkan frekans gürültülerinin, kesme ve yapıştırma göstergesi olsa bu işlemlerin yapıldığı noktalarda, örneğin bir kelimenin ortasında sesin değişmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu konuda bir tahmin, bu gürültülerin bir tür işaret olabileceği yönündedir. Bu gürültülerin çoğu isimlerin geçtiği yerlerde ortaya çıkmaktadır. Zaman sınırlaması nedeniyle bu konu henüz çözümlenememiştir.

Sonuçlar:

Bu sonuç ve tahminleri kontrol etmek maksadıyla HP laptop ve Audacity kullanılarak kısa bir ses kaydı yapılmıştır. Joshua Marpet, Lewis Caroll’un “Jabberwocky” şiirinden bir şiir okumuştur.

Marpet, daha sonra kaydın kısa bir kısmını kesip şiirin daha sonraki bir bölümüne yapıştırmıştır.

İncelenen ilk kayıtta bazı yönlerden frekans gürültülerine benzeyen iki farklı gürültü dikkat çekmiştir. Ancak bu gürültüler, bazı önemli açılardan farklılıklar göstermektedir. Yakından incelendiğinde bu açılar açıkça ortaya çıkmaktadır.

Jabberwocky kaydında hattın oldukça net olduğu ve spektrogramın en üst seviyesine ulaştığı dikkat çekmektedir. Türkçe telefon kaydında ise aslında birden fazla hat olduğu ve bunların net olmadığı, ortamda müzik sesi olduğu ve hattın spektogram’ın en üst seviyesine ulaşmadığı dikkat çekmektedir.

Bu da frekans gürültülerinin aslında doğal olmadığı, ancak bunun büyük olasılıkla bazı hat sesleri, tıklamalar veya muhtemelen işaretleme ve not ekleme sisteminden kaynaklandığını göstermektedir. Türkçe konuşan kişi tarafından yapılan kontrol neticesinde Türkçe konuşma kaydında yer alan gürültülerin çoğunun isimler ve kelimelerin ortasında yer aldığı anlaşılmıştır. Herhangi bir kesme ve yapıştırma sözkonusu olsa idi bu isim ve kelimelerde bozulma ortaya çıkardı.

Son Görüşler:

Türkçe telefon görüşme kaydı, son dakikalardaki “şakalar” haricinde birden fazla görüşmenin kayıtları olup herhangi bir kesme, yapıştırma, kolaj veya üzerinde oynama söz konusu değildir. Her ne kadar orijinal kaynağa ulaşılamaması ve delil güvenlik zinciri nedeniyle üzerinde oynama olmadığı kesin olarak kanıtlanamasa da bu noktada hiçbir şekilde üzerinde oynama olduğu da kanıtlanamaz.