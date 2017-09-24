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Erdoğan'ın katıldığı toplantıda Topbaş'ın istifası değerlendiriliyor

Gülseli KENARLI - Özden ATİK - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor

24 Eylül 2017 18:59

Gülseli KENARLI - Özden ATİK - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.  
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı ile 2019 seçimlerine hazırlık çerçevesinde istişare toplantısı yapıyor. Erdoğan, 2004 yılı Mart ayından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş\'ın istifasıyla ortaya çıkan yeni duruma dair teşkilat mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunuyor. 
Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş\'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

 

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