Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde görev yapan 65 polis, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği açılış töreninde görev yapan 65 polis gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'daki açılış töreninde görevli 65 polis yedikleri kumanyadan sonra fenalaştı.
Polisler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören polisleri ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı.
Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.