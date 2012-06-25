'Erdoğan'ın karşısındaki esas zorluk devlet kurumunda örgütlü Gülen cemaati'

İngiltere'de yayımlanan Financial Times manşetinde "Yükselen Güç, Artan Sorunlar" başlığıyla Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin parlayan profilinin yanı sıra asker-sivil ilişkileriyle, hak ve özgürlükler tartışmalarına kadar pek çok konuya, Başbakan'ın politik hırsları ve hedefleri çerçevesinde değinildi.

Daniel Dombey imzasıyla yayımlanan analizde, Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra Türkiye'nin başına gelen en güçlü politik karakter olduğuna sıklıkla vurgu yapıldı. 2009'daki İsviçre'deki zirve sırasında, İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'le girdiği tartışmanın ardından Davos'a bir daha dönmeyeceğine yemin eden Erdoğan'ın bugün Davos'u ayaklarına getirdiğini yazdı. Türkiye'de Erdoğan'ın pek çok kurulu düzene meydan okuduğu iddia edilen haberde, başbakanın karşısındaki esas zorluğun pek çok devlet kurumunda örgütlü Fethullah Gülen cemaati olduğu ifade edildi. Financial Times'ta yer alan bir diğer analizde, Türkiye'nin yeni dış politikası aracılığıyla bölgedeki ''yeni yumuşak güç'' olma iddiasının ise "kendi arka bahçesindeki sorunların tehdidi'' altında olduğuna dair bir değerlendirme dikkat çekiyor.

‘Komşularla sıfır sorun politikası çöküyor’

Analizi kaleme alan Gideon Rachman, "Yeni Osmanlıcılık" fikrinden bahseden hükümet yetkililerine karşılık, Arap Baharı ve özellikle Suriye'deki ayaklanmaların Türkiye'nin "bölgesinde eşsiz bir nüfuza" sahip olma iddiasını tehdit ettiğini yazdı.

Rachman'a göre, ''hiperaktif'' Dışişleri Bakanı olarak tarif ettiği Ahmet Davutoğlu'nun "komşularla sıfır sorun" politikası, Türkiye'nin yeni yaklaşımını tarif eden tek slogan.

"Ancak komşuların İran, Suriye, Irak ve Rusya olduğu düşünüldüğünde," diyor Rachman, "komşularla sıfır sorun daha tartışmalı ve daha etkisiz bir politika."

Haberde "İki sene öncesine kadar önüne geleni silip süpürür gibi görünen Türkiye diplomasisi, şimdilerde naif ve etkisiz görünme riski taşıyor" ifadelerine yer veriliyor.

Rachman, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusuna da değiniyor ve "Türkiye'nin resmi pozisyonu bir yana, geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği'nin esasında Türkiye'yi kulübe istemediği acı biçimde anlaşıldı" diyor.

Financial Times Türkiye özel ekinde ülkenin ekonomisine dair "Ekonomi büyüyor olabilir ama manevra alanı sınırlı" başlıklı Stefan Wagstyl imzalı analiz, Avrupa Birliği bankalarına bağımlılığın büyümeyi belirsiz kıldığı konusunda uyarıyor.

Gazete fon yöneticileri açısından Türkiye ekonomisinin "ince buz üzerinde kayan bir yıldız patenciye" benzediğini yazdı.

Analize göre, "Buz dayandığı sürece gösteri iyi görünüyor. Ancak buzun kırılacağına dair sürekli bir korku hâkim."