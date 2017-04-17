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Erdoğan'ın kareli ceketi sosyal medyada: Seçim kazandırıyor!

7 Haziran seçimlerinde kareli ceketle oy kullanmamıştı

17 Nisan 2017 02:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kareli ceketleri bir kez daha seçim galibiyetini tattı. Mart 2014’ten bu yana, oyunu kullanmaya giderken kareli ceket tercih eden Erdoğan, geleneği sadece 7 Haziran 2015 seçimlerinde bozmuş ve AKP bu seçimde HDP’nin barajı geçmesiyle tek başına iktidar olma şansını yitirmişti.

Parlamenter sistemi sona erdiren 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin oylandığı 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar’da kullandı. Referandumu İstanbul’da takip eden Cumhurbaşkanı, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Huber Köşkü’nde yaptığı açıklamada, ‘milletin desteğiyle tarihin en önemli reformu’nun gerçekleştirildiğini belirterek, “Şimdi bazı televizyonlarda filan aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar’ı geçti, haberiniz yok" dedi.

Mart 2014’ten bu yana oyunu kullanmaya giderken seçim günü sembolü haline gelen kareli ceketi tercih eden Erdoğan, bu seçimde de geleneği bozmadı. Cumhurbaşkanı koyu mavi üzerine pembe, açık mavi, gri çizgiler bulunan ceketiyle oyunu kullandı. Referandumun resmi  olmayan sonuçlarının gelmesiyle birlikte Erdoğan’ın imzası haline gelen kareli ceketler, 4. kez seçim zaferini kazandı.

"Seçim kazandıran ceket"

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Erdoğan’ın kareli ceketleri sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da Erdoğan’ın moda tercihiyle ilgili olarak, “Seçim kazandıran ceket”, “CHP’ye kareli ceket giyen lider lazım”, “Reisin giydiği ceket Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla seçim galibiyeti görmüştür”, “Kazandıran ceket yine görevini yaptı” yorumlarında bulunuldu.

7 Haziran seçimlerinde kareli ceketle oy kullanmadı

Erdoğan’ın, son yıllarda kareli ceketi giymediği tek seçim 7 Haziran 2015’te gerçekleştirilmişti. HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını geçerek Meclis’e girdiği ve AKP’nin 2002'den sonraki 15 yılda tek başına iktidar olma şansını kaybettiği tek seçim olan 7 Haziran sonrasında Türkiye 1 Kasım 2015'te "tekrar seçim"e gitmişti.

7 Haziran seçimlerinde Erdoğan bu ceketle oy kullanmıştı

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Recep Tayyip ErdoğanMart 2014kareli ceket7 Haziran 2015AKPHDP

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