Erdoğan'ın kareli ceket giymesinin anlamı ne?

Cumhurbaşkanı'nın giyim alışkanlıklarını değerlendiren modacılar ve hazır giyimciler, "Erdoğan dünyayı takip etmiyor, kendi modasını yaratıyor" diyor. Hafta sonları 'kareli ceket ve desenli gömlek' giymesi ise modacılara göre 'sizden biriyim' mesajı'...

Moda tasarımcıları ve giyim sektörünün önde gelen isimleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın giyim tarzını değerlendirdi. Atatürk 'ün, Cumhuriyetin ilanının ardından terzilik ve giyim sanatı üzerine Paris'e eğitime gönderdiği 6 kişiden biri olan Levon ustayla aynı ismi taşıyan torununun oğlu moda tasarımcısı Levon Kordonciyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahat giyinmeyi sevdiğini belirterek, özellikle kareli ceketleri çok iyi taşıdığını, beyaz gömlek yerine değişik mavi renkte gömlekler tercih ettiğini kaydetti.

Kordonciyan, Erdoğan'ın kareli ceketler giyerek gençlerle de iç içe olduğunu ve modayı takip ettiğini gösterdiğini dile getirdi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Levon Kordonciyan, şunları ifade etti:

"Giydiği ceket modeli prestogal çok fazla gündemde değildi. Son zamanlarda kendisiyle gündem olmaya başladı. Artık insanların üzerinde de kareli takımlar görülmeye başlandı. Modayı sırf film yıldızları değil, devamlı televizyona çıkan siyasetçiler, profesörler de belirleyebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kare modayı Türkiye'ye getiren kişidir. Bence Cumhurbaşkanımızı kimse etkilemiyor. Cumhurbaşkanımız dünyayı takip etmiyor, kendi modasını yaratıyor."

‘Fiziği ve stili uyumlu’

Giyim sektöründe Damat, Tween ve D'S Damat markalarıyla faaliyet gösteren ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bir fiziğinin olduğunu dile getirerek, kıyafet kullanımında iyi seçimler yaptığını söyledi.

Orakçıoğlu, Erdoğan'ın devlet ciddiyetine yakışan bir stilinin bulunduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız zamansız renkleri iyi kullanıyor. Kendi fiziği ve stili arasında iyi bir uyum ortaya koyuyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modayı takip edip etmediğine yönelik soru üzerine Orakçıoğlu, bu konuda farklı önerilerde bulunabileceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İyinin daha iyisi olamaz mı? Mutlaka olabilir. Zamansız renkler dediğimiz takım elbise renklerinin içine kullandığı gömlek ve kravatlarda sıcak renklerin soğuk tonlarını kullanarak, kombinlerine daha da hareketlilik kazandırılabilir. Bizim gözümüzden bakıldığında tabii ki bizim işimizin de bazı şifreleri var, hem o ciddiyeti koruyup hem de çarpıcı olmak mümkün."

‘Kıyafet tercihi iletişimde yakınlık sağlıyor’

Orakçıoğlu, liderlerin kullandığı giysi ve renklerin vatandaş üzerine etki yarattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanının genelde taktığı kravatlara ilgi oluyor. Mesela genelde miting denildiğinde lacivert takım, beyaz gömlek, kravat gibi formalı giyim algısı vardı. Cumhurbaşkanımız bu algıyı değiştirdi, daha rahat kıyafetleri tercih ediyor. Hafta sonlarında kareli ceket ve desenli gömlek kullanımı aslında 'sizden biriyim' mesajını veriyor ve rahat ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. İletişimde yakınlık sağlıyor. Resmiyet, formalı giyim direkt iletişim sağlama konusunda duvar olabiliyor. "

‘Türk markalarının

kullanımına özen gösteriyor’

Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gardırobunda marka olarak yer aldıklarını anlatarak, "Özellikle kendi zevkine ve tarzına göre özel dikim markamız Sartoria ile kendisine hizmet veriyoruz. RTE patentli markasıyla zaman zaman kendisi ile çalışıyoruz. Sartoria markamız, İtalyan ve Türk kumaşlarıyla tamamen el işi dikim kalitesiyle diğer dünya liderlerinin de tercihi oluyor" diye konuştu.

Ramsey İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Başbakanlığı döneminde gerekse mevcut görevinde Türk markalarını kullandığını ve desteklediğini aktararak, "Herhangi bir ayrım yapmadan Türk markalarının kullanımına özen gösteriyor. Türk markaları olarak ve perakende sektörümüz adına da bu durumdan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.