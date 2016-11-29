Erdoğan'ın 'kapıları açarız' restinin ardından Yunanistan ve Bulgaristan'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AB'ye 'Çok ileri giderseniz o sınır kapısı da açılır' sözleri, komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'da güvenlik tedbirlerinin artırılmasına neden oldu. Bulgaristan, sınırı ulusal acil eylem planında 2’nci derece tehlikeli bölge ilan etti.

Onedio'da yer alan habere göre,Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak dondurulmasının ardından katıldığı KADEM Adalet ve Kadın Kongresi’nde "Kapıkule’ye 50 bin mülteci dayanınca feryat ettiniz. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Bulgar ve Yunanistan medyası, bunu 'Avrupa’ya yönelik' tehdit olarak nitelendirdi ve 'Erdoğan yine mültecilere sınırlarını açmak için AB’ye tehdit etti' başlıkları kullanıldı.

"Türkiye sınırı 2'nci derece tehlikeli bölge"

Türkiye sınırını gezen Bulgar Savunma Bakanı Nikolay Nençev, askerlerinin yakın zaman içinde daha iyi kıyafet ve ekipmana sahip olacağını söyledi. Bulgar medyasına yansıyan haberlere göre, Türk- Bulgar sınırı ulusal acil eylem planında 2’nci derece tehlikeli bölge olarak ilan edildi. Yeni ve uzun vadeli askeri planlamada gerekirse sınıra mülteci akınına karşın 2 bin askeri bir kaç saat içerisinde dağıtılabileceği bilgisine yer verildi.

Bulgar basınına konuşan Savunma Bakanı Nençev şöyle dedi:

"Gördüklerimden ve anladıklarımdan oldukça memnunum. Yaklaşık bir aylık bir süre içinde 350 kişiden fazla mülteci yakalandı. Buna çok yüksek bir not veriyorum. Mülteci krizi doğrudan Bulgaristan ulusal güvenliğini tehdit eden bir problemdir ve sınır güvenliği ile alakalı verilen görevlerde mümkün olduğunca ciddi olacağız. Gerektiğinde sınır bölgesine, sınır güvenliğini sağlamak için, verilen görevleri gerçekleştirmek için birkaç saat içinde yaklaşık olarak 2 bin asker dağıtılabilir. Görüyorum ki, sınır bölgesindeki küçük yerleşim yerlerinde bizim çocuklar insanların etraflarında iken daha sakinler."

Yunan basını: Günlük 3 bin mülteci Yunan sahillerine gönderilecek

Yunan basını ise Erdoğan’ın mültecilere ilişkin sözlerinin ardından uygulamaya geçtiğini öne sürerek, günlük 3 bin mültecinin Türkiye'den Yunan sahillerine gönderileceğini iddia etti.

"Türkiye-AB mutabakatı önceliğimiz"

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının işlediğini belirterek "Bu mutabakatın işlemeye devam etmesi için elimizdeki her şeyi seferber etmeliyiz." dedi.

Avramopulos, göçmen krizinin henüz sona ermediğini vurgulayarak "Avrupa'da göçmen durumu hala kırılgan ancak iyileşiyor. Martta günde 10 bin göçmen gelirken şu an bu sayı yüzün altında." diye konuştu.

Geçen aylarda yaklaşık 8 bin sığınmacının Yunanistan ve İtalya'dan diğer Avrupa ülkelerine yerleştirildiği bilgisini paylaşan Avramopulos, Avrupa ülkelerine sözlerini hemen yerine getirmeleri ve kapasiteyi artırma çağrısında bulundu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının işlediğini ifade eden Avramopulos, "Bu mutabakatın işlemeye devam etmesi için elimizdeki her şeyi seferber etmeliyiz. Bu bizim önceliğimiz ve buna bağlı kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.