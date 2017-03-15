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Erdoğan'ın 'kapı kapattığı' Feyzioğlu: Devlet ile şahıs özdeşleştiriliyor; o kapı 80 milyona açıktır!

"16 Nisan'da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oluyor"

15 Mart 2017 20:33

16 Nisan’da yapılması planlanan referanduma yönelik olarak “Hayır” çalışması yaptığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Benim kapımı bir daha çalamazsın” dediği Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, devlet ile şahsın özdeşleştirildiğini belirtirken Cumhurbaşkanlığı kapısının 80 milyona açık olması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, “Devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre, 16 Nisan'da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oluyor. Şahıs olarak istediği kişiye kapıyı kapatıp istediği kişiye kapıyı açacağı bir devlet istiyor. Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük. O kapı 80 milyona açıktır” dedi.

Başkanlık referandumuna ilişkin de açıklama yapan Feyzioğlu, “Baroların görevi ülkede hazırlanan kanunların ve anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda görüş bildirmektir. Bizim görevimiz bu değişikliğin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü incelemek ve paylaşmaktır. 100 bin meslektaşımıza sorduk, yorumlarını aldık, bilim insanlarıyla da çalıştık. Kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek ve kuvvetler birliği getirecek bir anayasa paketi ile karşı karışa olduğumuzu gördük. 'İstemezuk' demiyoruz. Mevcut anayasadan memnun değiliz ama mevcuttan daha kötü hale de getirmeyelim. Artı beşinci kata çıkmamız gerekirken, bodrum kata indiren bir anayasa var önümüzde” dedi.

 

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