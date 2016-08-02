Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran timin başındaki binbaşı: Cemaatçi değilim, emre uydum

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldıran timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen polis ifadesinde cemaatçi olmadığını ve verilen emre uyduğunu söyledi.

16 gün süren 11 kişilik timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen'in polisteki ilk ifadelerine göre, darbe girişimi saldırısında Tuğgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş'in emirlerini yerine getirdiğini ve örgütle bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ üyesi askerlerin darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığıp ayrıldığı otele saldırı düzenledikten sonra 37 kişilik tim kaçtı. Bu kişilerden aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25'i daha önce yakalandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen'in, önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Teğmen Muhammet Burak İpek ise 16 gün süren takip sonrasında Ula İlçesi Şirinköy'de görüldü.

Darbeci firari askerler, 10 saatlik operasyon sonrasında yakalandı. Askerler Çetibeli Jandarma Karakolu'ndan da soruşturmanın yürütüldüğü Muğla Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





İlk önce Tuğgneral'i suçladı





Burada henüz ifade işlemlerine başlanmayan timin başındaki isim olan Binbaşı Şükrü Seymen'in sözlü ifadesindeki ilk anlatımları da ortaya çıkmaya başladı. Şükrü Seymen, daha önce yakalanıp tutuklanan olayın planlayıcılarından Tuğgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş'i suçlayıp, "Gökhan Paşa'nın, emirlerini yerine getirdim" dedi.



Cemaatle bağlantısı da sorulan Şükrü Seymen'in, örgütle bir bağlantısının olmadığını ileri sürdüğü belirtildi.



Daha önce menfezde saklandığı sırada yakalanıp tutuklanan Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 'paşa' lakaplı imamı Astsubay Zekeriya Kuzu da ifadesinde, kendisinden 37 kişilik tim için mühimmat hazırlanmasının istendiğini, kendisinin de bunu yerine getirdiğini anlatmıştı. Zekeriya Kuzu, darbe teşebbüsü gecesi de helikopterle İstanbul'dan Şükrü Seymen ve yanında kamuflajlı 14 kişinin alana indiğini, ardından saldırı için Marmaris'e geçtiklerini ifade etmişti.

