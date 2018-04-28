Erdoğan'ın İzmir mitingine katılan İbrahim Tatlıses 'Yaylalar Yaylalar' söyledi: İbo size aşıktır...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimler için yapacağı kampanyanın startını İzmir'den verdi. Mitinge AKP'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses de katıldı.

Ünlü isimlerle birlikte gerçekleştirdikler Hatay ziyaretini anlatan Erdoğan'ın, "Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik" söleri üzerine "Vatanıma göz dikeni ez oğlum" şarkısı çalındı.

Daha sonra söz alan İbrahim Tatlıses önce, oğlu İdo Tatlıses'in 2 aylıkken evlerinde doğalgaz olmadığı üşüdüğünü ve o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan'la görüşmesi sonrası evlerine doğalgaz geldiğini anlattı. Ardından mitinge katılanlarla birlikte Yaylalar Yaylalar türküsünü söyledi.

Tatlıses türkünün sözlerini

"Ay akşamdan ışığdır

Yaylalar yaylalar

Yüküm şimşir kaşığıdır

Dilo dilo yaylalar



Komşu kızını zapteyle

Yaylalar yaylalar

İbo size aşıktır

Dilo dilo yaylalar

Münbiç'i dolaş da gel

Yaylalar yaylalar

Afrin'i dolaş da gel

Dilo dilo yaylalar" şeklinde değiştirerek okudu.