Erdoğan'ın istihdam seferberliğine, sanayi devleri de katıldı

İstihdam Buluşması’nda bir araya gelen Tofaş, Oyak Renault, Sütaş, Özdilek, İnoksan, Karsan, Küçükçalık, Pyrsmian, Coşkunöz, Sönmez Holding, Beyçelik ve Matlı AŞ’den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek geldi.

Türk sanayi devleri, Erdoğan liderliğinde ilan edilen istihdam seferberliğine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde katıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Hedefimiz, seferberlik ruhuyla yıl sonuna kadar ilave 80 bin yeni istihdam oluşturmak. Bursa’nın AB ortalamasının bile altında kalan yüzde 7.8’lik işsizlik rakamımızı yılsonunda yüzde 6 seviyesine çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan, 7 Şubat 2017 'de TOBB Ekonomi Şurası'nda "Bugün bir istihdam seferberliğini başlatıyorum. İnşallah bu işsizlik sarmalını hep beraber el ele vermek suretiyle çözeceğiz" diyerek iş dünyasına çağrıda bulunmuştu.

Önde gelen isimler katıldı

BTSO’nun düzenlediği İstihdam Seferberliği Buluşması’na Bursa Valisi İzzettin Küçük, kent iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının yanı sıra Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, OYAK Renault Genel Müdürü Tunç Bağeğmez, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanvekili Tarık Tezel, Küçükçalık İcra Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık, Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Coşkunöz Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Yöney, İnoksan CEO’su Vehbi Varlık, Pyrsmian CEO’su Erkan Aydoğdu, Matlı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Matlı, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ve Karsan Üretim Direktörü Alper Bulucu katıldı.

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