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Erdoğan'ın "İstifa edecek" dediği belediye başkanı: Vefa da var, veda da...

"Kıyametimiz koparılıyor, koltuğu bırakmamak için fidanları dikmemezlik yapmıyoruz"

19 Ekim 2017 20:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle işaret ettiği isimler arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum" dedi. Uğur, "Kıyametimiz koparılırken biz fidan dikiyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidanları dikmemezlik yapmıyoruz. Dün yanan bir caminin açılışını yaptık" ifadesini kullandı. Uğur'un sözleri, "istifa sinyali" olarak yorumlandı. 

Uğur, bugün (19 Ekim 2017) düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"Son günlerde şahsımla ilgili bir çok söylentiler, ifadeler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum; eşyanın ömrü var, makamın ömrü var, dünya fani, bu dünya imtihan yeri. Bizler imtihandayız, her işte hayır vardır diyoruz. Ne için yaşıyoruz? Ne için çabalıyoruz? Şu fani dünyada imtihanı kazanmak, bu kubbede bir hoş seda bırakmak. Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Ömrümüzün ne kadar olduğunu cenabı Allah bilir. Ama bize ilahi tavsiye diyor ki; kıyamet koparken elinde fidan varsa onu dik. Şimdi herkes, biz de Balıkesir olacak yaptığımız bu işler, belediyede, devlette süreklilik var, insanlarımız hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız, varız veya yokuz. Kıyametimiz koparılırken biz fidan dikiyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidanları dikmemezlik yapmıyoruz. Dün yanan bir caminin açılışını yaptık.

"Bir de irade-i külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son irade-i külliye ne derse o olur. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Melih Gökçek ve Edip Uğur'un da bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Gökçek, söz konusu iddiaların ardından bir araya geldiği Erdoğan ile "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılacak müze hakkında" konuştuklarını söylemişti. Erdoğan ise bahsi geçen görüşmede istifa konusunun da gündeme geldiğini belirtmişti.

 

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Balıkesir Büyükşehir BelediyesiTayyip ErdoğanistifaAKPEdip Uğur

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