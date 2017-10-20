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Erdoğan'ın "İstifa edecek" dediği belediye başkanı: İşimize devam ediyoruz!..

Erdoğan, "İstifalarını vermezlerse gereği yapılır" demişti

20 Ekim 2017 15:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını verecekler" ifadesiyle işaret ettiği isimler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "İşimize devam ediyoruz" dedi.

Recep Altepe, Bosna - Hersek ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altepe, "Ben o konuyla ilgili bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Melih Gökçek ve Recep Altepe'nin de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Erdoğan da, "İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır'' demişti. 

 

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