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Erdoğan'ın işaret parmağının sırrı!

Ahmet Hakan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Libya gezisinde namaz kıldığı sırada işaret parmağını...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Ahmet Hakan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Libya gezisinde namaz kıldığı sırada işaret parmağını kaldırmasının nedenini köşesinde yazdı. Hakan, "Duanın “lâ ilahe” bölümünde sağ elin işaretparmağı kaldırılır, “illellah” derken de indirilir. Sünnettir bu" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan bugünkü (19 Eylül 2011) yazısı şöyle:

Hürriyet gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Libya gezisinde kıldığı namazın fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflardan birinde Erdoğan, otururken sağ elinin işaretparmağını havaya kaldırıyor. Bunun anlamı nedir?”

* * *

Madem serde “imam-hatiplilik” var, cevaplayayım: Namazda otururken “Ettehiyatü” duası okunur. Duanın “lâ ilahe” bölümünde sağ elin işaretparmağı kaldırılır, “illellah” derken de indirilir.
Sünnettir bu. Yani Peygamber’in böyle yaptığına dair rivayetler vardır.
Bu sünneti bazıları uygular, bazıları da uygulamaz.
Demek ki Erdoğan “uygulayanlardan” imiş...


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