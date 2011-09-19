Erdoğan'ın işaret parmağının sırrı!

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Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan bugünkü (19 Eylül 2011) yazısı şöyle:Hürriyet gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Libya gezisinde kıldığı namazın fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflardan birinde Erdoğan, otururken sağ elinin işaretparmağını havaya kaldırıyor. Bunun anlamı nedir?”* * *Madem serde “imam-hatiplilik” var, cevaplayayım: Namazda otururken “Ettehiyatü” duası okunur. Duanın “lâ ilahe” bölümünde sağ elin işaretparmağı kaldırılır, “illellah” derken de indirilir.Sünnettir bu. Yani Peygamber’in böyle yaptığına dair rivayetler vardır.Bu sünneti bazıları uygular, bazıları da uygulamaz.Demek ki Erdoğan “uygulayanlardan” imiş...