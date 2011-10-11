Erdoğan'ın işaret ettiği vakıfa rekor bağış

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Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının ardından gazetelere taziye ilanı verilmesi yerine bağışta bulunulmasını istediği İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (İSEGEV) bağış rekoru kırdı.Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden sonra, 1996'da kurulan İSEGEV'e, 3 gün içinde 15 yılda topladığı para kadar bağış yapıldı.Vakfın sitesi de tıklanma rekoru kırdı. Bağış miktarını açıklamak istemeyen vakıf yetkilileri, "Bu hem Başbakanımız'a hem de merhume Tenzile annemize haksızlık olur" şeklinde konuştu.Kurucuları arasında eski Enerji Bakanı Hilmi Güler, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 23'üncü dönem milletvekili Mustafa Açıkalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Adem Baştürk, Türk Hava Kurumu (THK) Fatih Şubesi eski yöneticilerinden Necmettin Üçyıldız, 22'nci dönem milletvekili Ali İbiş ile geçen yıla kadar YÖK Yürütme Kurulu'nda görev alan Prof. İzzet Özgenç'in yer aldığı vakfın başkanlığını Ahmet Ergün yürütüyor.