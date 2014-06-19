Erdoğan'ın iş dünyasıyla yaptığı 'Köşk adayı zirvesi'nde neler öne çıktı?

İş dünyasıyla TOBB’da 2 saat 15 dakikalık zirvede bir araya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili nabız yokladı. İş dünyası ileriye yönelik huzur vurgusu yaparken, Erdoğan ise "Halkın cumhurbaşbaşkanı olacak" sözlerini tekrarladı. Toplantıda herhangi bir aday ismi telaffuz edilmedi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki (TOBB) toplantıda iş dünyasını temsil eden 10 örgütün başkanıyla bir araya geldi ve “Nasıl bir Cumhurbaşkanı bekliyorsunuz?” sorusunun yanıtını dinledi.

Başbakan Erdoğan’ın TOBB’da gerçekleşen iş dünyası buluşmasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Mustafa Koca, TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça katıldı.

'Nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istersiniz?'

Toplantıya katılan bir isim, “Başbakan bizim beklentilerimizi, nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istediğimizi sordu ve beklentilerimizi öğrenmek istedi. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, kendi adaylığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı” demekle yetindi. Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan her isim yeni cumhurbaşkanından beklentilerini açıklarken; Başbakan’ın da adaylarını ay sonuna doğru açıklayacağı yönündeki beyanlarına dikkat çektiği belirtildi.

İş dünyasının 2 saat 15 dakika süren toplantıda hem cumhurbaşkanlığı hem de gelecek konusunda ‘huzur’ vurgusu yaptığı Erdoğan’ın ise cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ‘halkın cumhurbaşkanı olacak’ dediği öğrenildi. Bu arada Erdoğan’ın CHP ve MHP’nin ortak aday belirlemesinin ise iki partiye 2015 yılındaki genel seçimlerde olumsuz yansıyacağını söylediği iddia edildi.

Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanlığına kadar olan seçim sürecinin kısa olması ve Ramazan ayının başlaması nedeniyle propaganda sürecinin kısa olacağı mesajı verdiği de ifade edildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrası iş dünyası adına ortak bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

'Huzur istiyoruz'

“Başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda fikirlerini iş dünyası ile paylaşmak ve görüş almak için ziyarette bulundu. İlkeler üzerinden hareket edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Seçimler, milli iradenin tezahür ettiği demokrasinin en önemli mekanizmalarından biridir. İş dünyası olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Böylece, seçim sonucunda, ülkemizde huzurun sağlanmasını da arzu ediyoruz. Huzur bulalım ki iş dünyası olarak işimize odaklanalım.”

Pazartesi işçi ve işverenle görüşecek

Erdoğan, pazartesi günü de işçi, işveren, esnaf ve çiftçi temsilcileriyle görüşecek. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Başkanı olarak TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret edecek Erdoğan’ın ziyaretinde, komitenin diğer üyeleri de bulunacak. KİK, çalışan kesimin temsilcileri (Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK), çalıştıran kesimin temsilcileri (TOBB, TİSK) ile ziraatçı, esnaf, tüketici başta olmak üzere diğer meslek gruplarının temsilcilerinden oluşuyor.

Mönüde Kayseri yemekleri vardı

TOBB’a toplantının öngörülen saati 14.00’den 5 dakika önce gelen Başbakan’ın yanında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, yatırımlardan sorumlu Başkan Danışmanı Binali Yıldırım, Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu yer aldı. Öğle yemeğinde Kayseri yemekleri ikram edildi. Mönüde, “mantı, sucuk içi, bazlama, pastırma, fırın ağzı ve nevzime” yer aldı.