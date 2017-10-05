Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği adam 2 yıl sonra cinayet işledi

İstanbul Sultangazi'de Vezir Çatraş, eşiyle ilişkisini olduğunu öne sürdüğü DJ Celal Doğancık'ı boğarak öldürüp evi yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çatraş, 25 Aralık 2015'te intihar girişimiyle Türkiye gündemine gelmişti. Köprüdeki intihar girişimini tesadüfen olay yerinden geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önlemişti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar gecesi saat 02.00 sıralarında bir evden dumanlar yükselmesi üzerine hemen itfaiyeye haber verildi. Poliste olay yerine gelerek çevre önlemi aldı. İtfaiye yangını söndürdüğünde içerde ev sahibi eğlence mekanlarında DJ'lik yapan Celal Doğancık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Doğancık'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptıkları incelemede, cesedin boğazında boğulma izlerine rastladı. Doğancık öldürüldükten sonra ev yakılmıştı.

Bu bilgiler üzerine Sultangazi Araştırma Büro Amiriliği ekipleri harekete geçti.

Polis yaptığı araştırmada, Celal Doğancık'ın Vezir Çatraş'la husumet içinde olduğunu belirledi. İddiaya göre; Çataş, eşi Özge Çatraş'la ilişkisi olduğunu söylüyor ve Doğancık'ı tehdit ediyordu. Polis, kamera görüntülerinden de olay günü Çatraş'ın yanındaki bazı kişilerle ev bölgesinde olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Vezir Çatraş, N.Ç ve A.Ç gözaltına alındı. Vezir Çatraş, emniyette cinayeti itiraf etti. Eşiyle ilişkisi olduğu için cinayeti işlediğini öne sürdü. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İntihar girişimiyle gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken, bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğunu görmüş ve makam aracını durdurarak intihar girişimini sonlandırmıştı.

Vezir Çatraş, çalıştığı tekstil atölyesinden işsiz kalmış ve maddi zorluk içine girmişti. Bu nedenle eşi Özge ile arasında geçimsizlik başlamıştı. Bu nedenlerle köprüye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kendisine bir kamu kurumunda iş bulunmuştu.

Vezir Çatraş'ın eşi Özge Çatraş, geçtiğimiz Nisan ayında çocukları Yağmur Su ve Deniz Yağız'ı evde bırakarak kayıplara karıştığı haberleri medyada yer almıştı.