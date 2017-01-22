"Erdoğan'ın ilk hedefi 'partili' olmak"

TBMM’de kabul edilen anayasa değişiklik önerisine referandumdan evet çıkması durumunda ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ dönemi hemen hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isterse AKP Genel Başkanı olabilecek. İlk seçime kadar başbakanlık sistemi devam ederken, seçim takviminin başlamasıyla vekil sayısı 600’e çıkarılacak. İlk seçimin ardından ‘Cumhurbaşkanı’ sistemi resmen hayata geçecek.

Evet’ çıkarsa olacaklar

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu'nun haberine göre, referandumun geçmesiyle Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun adının Hâkimler Savcılar Kurulu olarak değiştirilmesi, kurulun üye sayısının 13, daire sayısının ise 2 olarak belirlenmesi de hemen hayata geçecek. Referandumdan evet çıkması durumunda askeri mahkemelerin kapatılmasına yönelik düzenleme de hemen yürürlüğe girecek. Referandumdan evet çıkması durumunda gerçekleştirilecek ilk genel seçim öncesi; seçim takvimi başladığında hayata geçecek bazı düzenlemeler bulunuyor. Buna göre 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçim ya da TBMM’nin seçim kararı alması durumunda yapılacak seçim öncesi başlayacak seçim takvimiyle birlikte parlamentodaki milletvekili sayısı 550’den 600’a çıkarılacak. Cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimi aynı gün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve eseslar da seçim takviminin başlamasıyla yürürlüğe girecek. Referandumun kabul edilmesi durumunda TBMM 6 ay içerisinde yeni düzenlemelere ilişkin Meclis İçtüzüğü ve yasa değişikliklerini yapacak. Referandumun kabul edilmesi durumunda yapılacak ilk seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemi resmen hayata geçecek.