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Erdoğan'ın iftar davetine İsrail Büyükelçisi çağrılmadı

AKP'nin bu akşam büyükelçilere vereceği iftar yemeğine sadece İsrail Büyükelçisi Gaby Levy davet edilmedi.

12 Ağustos 2010 03:00

T24 - AKP'nin bu akşam büyükelçilere vereceği iftar yemeğine sadece İsrail Büyükelçisi Gaby Levy davet edilmedi. Levy, "Davet edilmediğim yere gitmem" dedi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı 4. Geleneksel İftarı'na katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ömer Çelik tarafından organize edilen iftar yemeğine Türkiye'de görev yapan yabancı ülke büyükelçileri katılacak.

Yemek için İsrail Büyükelçisi Gaby Levy dışındaki Ankara'daki tüm büyükelçiliklere davet yapıldı. İsrail büyükelçilik yetkilileri herhangi bir davat gelmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Levy'nin "Davet edilmediğim yere gitmem" dediği öğrenildi.

Yardım gemisi Mavi Marmara'ya yapılan baskın sonrasında İsrail ile ilişkilerde yaşanan kriz sürüyor. Türkiye'nin İsrail'den 'ya özür ya tazminat' talebi devam ediyor. İsrail tarafı ise özür dilemeyeceğini dile getiriyor.

Yemeğe katılacak Başbakan Erdoğan'ın bir konuşma yapması da bekleniyor. Televizyon ve gazetelerin temsilcileri de yemeğe davet edildi.


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