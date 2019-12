Erdoğan'ın içki yorumu Twitter'da

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Sigara ile Mücadele 2010 Yılı Özel Ödülü'nü aldığı törende yaptığı konuşmada alkolün meyvelerden elde edildiğini bu sebeple içki yerine meyve yenebileceğini söyledi.



Erdoğan'ın tartışma yaratan sözleri şöyle: ''Ben bugüne kadar objektif bakan hiç bir tıp dünyasının temsilcisinden bir defa bu işte bu faydalıdır diyeni görmedim. Bazen inadına 'belli bir miktar da alırsa faydalıdır' diyenler var. Arkadaş, bütün bu meyveleri, sebzeleri biz nereden yiyoruz? Veya bu alkolü siz nereden elde ediyorsunuz? Bu meyvelerden filan elde edilmiyor mu bunlar? Üzümden elde etmiyor musun? Ediyorsun. Diğer meyvelerde belli oranda yok mu? Var, onları ye. Oradan vücudun için gerekli olan yeterli olan zaten her şey orada var. Bunu da bize doktorlar anlatıyor, sağlıklı düşünenler anlatıyor."



NTV'nin derlediği habere göre, Erdoğan'ın sözleri medyada geniş yer alınca en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri olan Twitter'da bu konu çok konuşuldu.



Twitter'da yer alan yorumlardan bazıları şöyle:

Beyefendi ehliyet, ruhsat lütfen. Alkol aldık mı? -Bi salkım beyaz üzüm be...



Kalkmasaydınız, karpuz kesecektik? - Yok almayayım araba kullanacam ben...



Üzümle karpuzu karıştırıp yidim, HÜuoooppp, uyumayın laaannn!!!



Tayyip haklı beyler.Şarkılar da değişsin:Bütün Manavlarını Dolaştım İstbulun..Doldur Be



Zerzavatçı..Öyle Üzüm Yesem Ki, Bi An Seni Unutsam



Tayyibi duydum duyalı dostlar/yola çıktım yeni baştan /acelem yok hedefim sağlam/üzüm yerim ben bu akşam/üzüm yerim beeen,ben burda bu akşam



Abi bi üzüm parası be...



Metin Ağbi içki içmiyor ama acayip üzüm yiyor.



Şarap alamıyorsanız üzüm yiyin



Şarap bulamıyorlarsa üzüm yesinler



Denize karşı üzüm yiyorum...



Ben razakiciyim, bizim ertuğrul özkök ise kara üzüm habbesine bayılıyor.



Adamın hası üzüm yerken belli olur.



Hadi bakalım... bu akşam yeşil üzüm mü yesek, Tekirdağ üzümü mü?



Adsız Alkolikleri bir akşam yemeğinde toplayıp "üzüm açılımı"nı anlatmalı başbakan...



Kadın üzüm gibidir...



Ey zahit üzüme eyle ihtiram.



Her akşam üzüm, şeftali, karpuz...



Son tesellim üzüm oldu...



Anason üzüme baka baka kötü yola düşer



RTE Versiyon Atasözleri: Üzümünü ye, alkolünü sorma!



"Başbakan şarap yerine üzüm yiyin deyince, eve kocaman bir kaktüs aldım,tekila niyetine yalıyorum."