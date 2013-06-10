Erdoğan'ın 'içki içildiğini' söylediği Dolmabahçe Camisi'nden görüntüler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sırasında eylemcilerin sığındıkları camiye bira şişeleriyle girdiklerini iddia etmişti. Ancak sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta yayımlanan bir videoda sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamalar da yer aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı konuşmada Gezi Parkı protestoları sırasında eylemcilerin Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Cami’ne bira şişeleriyle girdiğini ifade etti.

Polisin müdahalesi nedeniyle biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen eylemcilerin camiye bira şişeleriyle girdiği ve içki içtiği yönündeki iddialara cami müezzini daha önce reddetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Yıldırım, "Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi zaten kendileri dışarı atardı" demişti.

Cami imamı ise yaşananları şöyle anlatmıştı:

“Polisin kovaladığı büyük bir grup kapıları zorlayarak içeri girdi. Engellemeye, kapıyı kapatmaya çalıştık ama başaramadık. Bu iki günlük süre içinde yaralılar tedavi edildi. Polis gazından kaçanlar camiye sığındı. Caminin içindeki kameralar kırıldı. Grupla polis arasında arabuluculuk yaptım. Polisin çekilmesini sağlayıp grubun dışarı çıkmasına yardımcı oldum. Lütfen bu olaylar bitsin. Sükunet gelsin."



Günay, Süleyman Gündüz'ün yazısını paylaştı



Başbakan'ın konuştuğu dakikalarda Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın twitter hesabından paylaştığı mesaj da dikkat çekti. Günay, "Süleyman Gündüz Dolmabahçe Camii yalanlarına cevap vermiş" başlığıyla Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Süleyman Gündüz'ün yazısını paylaştı.