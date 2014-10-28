Erdoğan'ın HSYK atamaları Meclis gündeminde

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Cumhurbaşkanının, AKP’ye üye yöneticilik yapmış kişileri atayarak HSYK üzerinde etkisini artırma girişimi midir" diye sordu. Hayriye Şirin Ünsel’in 2008-2013 yılları arasında AKP Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı iddialarına dikkat çeken Tanrıkulu, " Hayriye Şirin Ünsel’in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile akrabalığı olduğu iddiası doğru mudur" diye sordu.

Tanrıkulu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1.25 Ekim 2014 günü HSYK asil üyeliklerine atanan Avukat Hayriye Şirin Ünsel’in 2009– 2012 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi‘nde AKP Meclis üyesi olarak görev yaptığı 2012 yılından itibaren de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AKP’li Meclis Üyesi olarak görev yapmaya devam ettiği iddiası doğru mudur?

2.Hayriye Şirin Ünsel’in ayrıca 2008-2013 yılları arasında AKP Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı iddiası doğru mudur?

3.Hayriye Şirin Ünsel’in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile akrabalığı olduğu iddiası doğru mudur?

4.İddia doğruysa, Hayriye Şirin Ünsel ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki akrabalık ilişkisi nedir?

5.25 Ekim 2014 günü HSYK asil üyeliğine atanan Avukat Aysel Demirel’in ise geçmişte AKP Kadın Kolları üyeliğinin bulunduğu iddiası doğru mudur?

6.25 Ekim 2014 günü HSYK asil üyeliğine atanan bir diğer üye Avukat Muharrem Özkaya’nın AKP Genel Merkezi Hukuk Müşaviri Ali Özkaya’nın abisi olduğu iddiası doğru mudur?

7.Hayriye Şirin Ünsel’in, Aysel Demirel’in ve Muharrem Özkaya’nın herhangi bir şirket ya da şirketlerde hissedarlıkları bulunmakta mıdır?

8.Bulunmaktaysa, hangi şirket ya da şirketlerde hissedarlıkları bulunmaktadır?

9.Hayriye Şirin Ünsel’in, Aysel Demirel’in ve Muharrem Özkaya’nın avukatlık hizmeti sağladıkları herhangi bir şirket ya da şirketler son 11 yıl içerisinde kamudan ihale almışlar mıdır?

10.Almışlarsa, Hayriye Şirin Ünsel’in, Aysel Demirel’in ve Muharrem Özkaya’nın avukatlık hizmeti sağladıkları hangi şirketler hangi kamu ihalelerini almışlardır?

11.Hayriye Şirin Ünsel, Aysel Demirel ve Muharrem Özkaya haklarında son 11 yılda Adalet Bakanlığı, HSYK ve Baro’lar nezdinde şikayetler ve ihbarlar bulunmakta mıdır?

12.Bulunmaktaysa, söz konusu şikayet ve ihbarlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların akıbetleri nelerdir?

13.Anayasa gereği Cumhurbaşkanı sıfatıyla öğretim üyeleri ve avukatlar arasından kurula 4 üye seçilmesi gerekirken, Cumhurbaşkanı tercihini, öğretim üyeleri arasından değil, avukatlardan yana kullanmıştır. Bu tercihin sebebi, Cumhurbaşkanının, AKP’ye üye yöneticilik yapmış kişileri atayarak HSYK üzerinde etkisini artırma girişimi midir?