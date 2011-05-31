-ERDOĞAN'IN HOPA MİTİNGİ ÖNCESİNDE ARBEDE ARTVİN (A.A) - 31.05.2011 - Hızır Hacısalihoğlu - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da yapacağı miting öncesinde, ''Ezilenlerin Sosyalist Platformu'' üyesi bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Başbakan Erdoğan'ın halka sesleneceği miting öncesinde Hopa Meydanı yakınında toplanan Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi bir grup, halay çekerek çeşitli sloganlar atmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri, panzerlerle su sıkarak izinsiz gösteri yapan grubu dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine grup üyeleri, polislere taş ve çeşitli eşyalar atmaya başladı. Gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Dağılan grup, bir süre sonra ara sokaklardan tekrar miting alanı yakınına gelerek çevrede bulunan AK Parti'ye ait araçlar ile diğer araçlara taş atarak zarar verdi. Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşlar da biber gazından etkilendi, bu kişilere miting alanında bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Hafif yaralanan bazı vatandaşlar Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.