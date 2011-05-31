Erdoğan'ın Hopa mitingi öncesi olaylar çıktı: 1 ölü

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Artvin-Hopa'da düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda bir kişi polisin sıktığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Hopa'daki mitingin ardından Trabzon'a gitmek üzere helikopter pistine giden seçim otobüsü, bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıdan hızla uzaklaşmak isteyen seçim otobüsü üzerinde bulunan bir koruma polisi düştü ve ağır yaralandı. Erdoğan olaylarla ilgili olarak "Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum" dedi.



Koruma müdürü otobüsten düştü / VIDEO









Başbakan Erdoğan'ın miting için gittiği Artvin'in Hopa ilçesi savaş alanına döndü. Miting öncesinde başlayan olaylar mitingden sonra da devam etti.

AKP konvoyundaki araçlar taşlanırken, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Bir koruma polisi seçim otobüsünden düşerek yaralandı.

Miting öncesinde de olaylar çıkmıştı. Erdoğan'ın halka sesleneceği miting öncesinde Hopa Meydanı yakınında toplanan Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyesi bir grup, halay çekerek çeşitli sloganlar atmaya başladı.



Biber gazından etkilenen 1 kişi öldü

Bu sırada polis ekipleri, panzerlerle su sıkarak izinsiz gösteri yapan grubu dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine grup üyeleri, polislere taş ve çeşitli eşyalar atmaya başladı. Gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Olaylar sırasında biber gazından etkilenerek kalp krizi geçiren 1 kişi öldü.

Dağılan grup, bir süre sonra ara sokaklardan tekrar miting alanı yakınına gelerek çevrede bulunan AKP'ye ait araçlar ile diğer araçlara taş atarak zarar verdi.

Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşlar da biber gazından etkilendi, bu kişilere miting alanında bulunan sağlık görevlileri müdahale etti.

Hafif yaralanan bazı vatandaşlar Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







Koruma polisi seçim otobüsünden düştü

Başbakan Erdoğan, AKP mitinginin ardından seçim otobüsü ile Trabzon’a gitmek üzere helikopter pistinin bulunduğu bölgeye hareket etti. Bu esnada, seyir halinde olan konvoya bazı kişiler tarafından taş atıldı.

Hızlanan otobüsün üzerindeki koruma polisi bir anda dengesini kaybederek düştü, ağır yaralandı. Ortalık bir anda karışırken, güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği öğrenilemeyen koruma polisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Erdoğan: Eşkıyalar Hopa'ya inmiş

Başbakan Erdoğan, olaylarla ilgili ilk yorumu Trabzon'da yaptı. Halka seslenen Erdoğan, ''Sizi fazla beklettim, hakkınızı helal edin. Zira ben Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa'ya da inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. Ve ne yazık ki taşlarla araçlarımıza saldırdılar'' dedi.





