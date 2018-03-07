Erdoğan'ın himayesindeki Okuryazar Seferberliği'nde harf hatası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Ankara’da önceki gün düzenlenen törenle başlatılan seferberlik kapsamında illere gönderilen kitaplarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hata yaptığı ortaya çıktı.

Bakanlık, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kitabı” sayfalarındaki hatayı basıldıktan sonra fark etti. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) denetiminden geçen kitaplardaki hatayı ‘sehven’ diyerek açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’deki 982 merkeze toplam 345 bin okuma yazma kitabını gönderen MEB, kitabın iki sayfasında ‘sehven’ hata yapıldığını önce e-posta ile illere duyurdu. Gece yarısı illerdeki Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu il ve ilçe şube müdürlerine gönderilen e-postada dağıma başlanan kitapta hata olduğu belirtildi. Ardından resmi yazı hazırlayan bakanlık, hatalı sayfaların dizgi personeli tarafından düzeltilip yeniden hazırlandığını ve illere yeni sayfa görsellerini gönderdini duyurdu. Hatasını alelacele düzelten bakanlık, internetten kitabın düzeltilmiş halini yayımladı. Ellerinde kitapları olmayan illerdeki Halk Eğitim Merkezleri de kitabı internetten indirerek kullanmaya başladı. Bakanlık illere hatalı 2 sayfanın yerine resmi yazı ile gönderilen sayfa görsellerinin kullanılması talimatı verdi.

Basılan kitaplarda yarım sayfa büyüklüğünde “N” harfinin öğretildiği sayfada ‘nal’ ve ‘mantar’ kelimelerinin yanında ‘balon’ kelimesi örnek verilerek ‘N’ harfi alıştırması yerine ‘L’ harfi alıştırmasına yer verildi. Diğer sayfada da yarım sayfalık ‘T’ harfi alıştırmasında “tüp, ütü, tablet’ kelimelerini veren bakanlık, alıştırmada ‘K’ harfini kullandı.