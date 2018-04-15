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"Erdoğan'ın havayı yumuşatmak için göbeği çatladı"

"Hem ABD'nin Şam yönetimini vurmasını istiyordu hem de..."

15 Nisan 2018 17:09

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Suriye'ye yönelik düzenlenen hava harekâtı öncesi gerilen ABD - Rusya ilişkileriyle ilgili olarak "Ankara’nın, daha doğrusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın havayı yumuşatmak için göbeği çatladı" dedi. 

Tezkan, "ABD Suriye’ye bayrağını dikti" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü hem ABD’nin Şam yönetimini vurmasını istiyordu hem de bu müdahalenin Rusya-ABD kapışmasına yol açmasından endişe ediyordu."

Tezkan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyonun Suriye'yi vurmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Sonuç ne oldu? Bir, sadece Şam yönetiminin üslerini vurarak bölgede olmasının meşruiyetini sağladı. İki, İngiltere ve Fransa’yı sahaya soktu. Üç, Fırat’ın doğusuna bayrağını diktiğini ilan etti. Kalıcı olacağını gösterdi. Dört, ABD’nin Rusya’yla Suriye’yi paylaştığı (Vietnam anlaşması) kanıtlandı."

 

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