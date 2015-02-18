Erdoğan'ın hatırlattığı Serap Eser cinayetinde molotofu atan MİT'çi olduğunu itiraf etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen İkinci Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan’ın gündeminde kamuoyunda ‘sıkıyönetim yasası’ olarak adlandırılan ve iç güvenlik paketi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye otobüsünde yakılan Serap Eser’i hatırlattı, molotof kokteylinin suç aleti olduğunu söyledi. Serap’ın da molotof kokteyli atılması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Erdoğan, “O molotof kokteylinin atılması neticesinde şehit olan Serap kızımızı biz bir kenara koyamayız. Bunun hesabını, bunun bedelini kim verecek?” dedi, söz konusu paketin acilen çıkması gerektiğini savundu.

Ancak, Serap’ı yakan molotofu atan kişi mahkemede MİT’e çalıştığını itiraf etmişti. KCK operasyonlarında Serap’ın bulunduğu otobüse molotof atılması eyleminin talimatını veren aynı zamanda KCK örgütü içerisinde yer alan MİT mensubu A.S. yakalandı. Ancak Erdoğan, MİT’çileri yasayla korumaya aldı. Molotof kokteyli Yargıtay içtihatlarına göre zaten silah olarak kabul ediliyor. Yargıtay’ın 2012 yılında molotof kokteyli ile ilgili kesinleşmiş kararı bulunuyor. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2010’da 4 adet molotof kokteyli ile yakalanan 2 sanığa ‘terör örgütüne silah sağlama’ suçundan verilen 12 yıl 6’şar aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından 2012’de onandı. Bu tarihten sonra molotof kokteyli mahkemeler tarafından ‘patlayıcı’ olarak değil ‘silah’ olarak kabul ediliyor. Yargıtay’ın emsal gösterilecek bu kararıyla terör örgütü adına yapılacak eylemler için molotof kokteyli hazırlayan ve kullanan kişilere ‘terör örgütü adına suç işlemek’ yerine TCK’nın 315. maddesindeki ‘terör örgütüne silah sağlamak’ suçundan ceza verileceği içtihadı yerleştirilmiş oldu.

Zaman gazetesinden Fazlı Mert ve Göksel Genç’in haberine göre, 2010-2012 yılları arasında KCK operasyonlarını yöneten eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün de, Bugün Gazetesi yazarı Gültekin Avcı’ya yaptığı açıklamada, Serap Eser’in yakılması talimatını veren MİT mensubunun ilişkiler ağını anlatmıştı. Atayün, “İstanbul’daki KCK eylemleri sırasında KCK bölge sorumlusu A.S.’yi almıştık. Adam MİT elemanı çıktı. 6 bombalı eylem ve 5 molotoflu gösteri eylemi söz konusuydu. Bu eylemlerden birkaçına kendisi de katılmıştı. Eylemlerden önce MİT’e bilgi veriyor. Hatırlarsanız bu eylemlerden bir tanesinde Serap Eser molotoflarla yakılarak öldürülmüştü.” ifadelerini kullanmıştı. Eski AKP’li olan MİLAD Partisi Eş Genel Başkanı İdris Naim Şahin de Serap Eser’i yakan molotofun MİT’çiler tarafından atıldığını açıklamıştı.

‘400 milletvekili lazım’

10 ilden gelen 382 muhtara hitap eden Cumhurbaşkanı, iktidara açık açık oy istemeyi de ihmal etmedi. ‘Tarafsızlık’ yeminini ayaklar altına alan Erdoğan, “Ben 7 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin önünü açacak şekilde neticeleneceğine inanıyorum. Onun için de diyorum ki, evet yeni Türkiye için iktidara 400 milletvekili lazım. Diyorum ki iktidara 400 milletvekilini milletimiz inşallah versin.” ifadelerini kullandı.

2009’da İstanbul’daki KCK eylemlerinde belediye otobüsüne molotof atılmıştı. Otobüste bulunan 17 yaşındaki Serap Eser yanmıştı. Eser, 29 gün sonra da vefat etmişti.