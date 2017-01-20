Erdoğan'ın "Haddini bil" dediği kaymakamın kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği" için "Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil" diye seslendiği kaymakamın İstanbul Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre, Erdoğan’ın kaymakama kızmasına neden olan şikâyeti ise 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk’ün yaptığı öğrenildi. Kaymakam Özyiğit’i evraklarıyla ilgilenmemekle suçlayan Bolattürk, “Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. Daha sonra İçişleri Bakanımızı Süleyman Soylu beni arayarak durum hakkında bilgi vermemi istedi. Bende sayın bakanımıza gerekli bilgileri verdim. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Gereğinin yapılacağını sayın cumhurbaşkanımızın da konuyu takip ettiğini iletti. Bu hususta sayın reisi Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.
Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit kimdir?
İşte Erdoğan’ın kızdığı kaymakamın özgeçmişi… 26.11.1967’de Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Halkapınar’ın Osmanköseli köyünde, Ortaokulu Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda okudu. 1984 yılında Seydişehir Endüstri Meslek Lisesinden (Elektrik Bölümü) mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakam Adaylığına Gümüşhane merkezde başladı. Teftiş ve Refakat stajını bitirdikten sonra 1 yıl dil öğrenme ve idari yapıyı incelemek üzere İngiltere Exeter’de kaldı. Kırklareli-Demirköy, Denizli-Honaz Kaymakam Vekilliği yaptı. 1993 yılında Eskişehir-Beylikova’da asil Kaymakam olarak göreve başladıktan sonra 1994-1996 yılları arasında Şırnak-Silopi Kaymakamlığı, 1996-2000 yılları arasında Bayburt Vali Yardımcılığı, 2000-2005 yılları arasında Denizli-Acıpayam Kaymakamlığı, 2005-2008 yılları arasında Bilecik Bozüyük Kaymakamlığı, 2008-2013 yılları arasında da Antalya Kepez Kaymakamlığı yaptı. 02.09.2013 tarihinden itibaren Bahçelievler Kaymakamlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Özyiğit evli ve 5 çocuk babasıdır.