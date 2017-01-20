Erdoğan'ın "Haddini bil" dediği kaymakamın kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği" için "Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil" diye seslendiği kaymakamın İstanbul Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Erdoğan’ın kaymakama kızmasına neden olan şikâyeti ise 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk’ün yaptığı öğrenildi. Kaymakam Özyiğit’i evraklarıyla ilgilenmemekle suçlayan Bolattürk, “Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. Daha sonra İçişleri Bakanımızı Süleyman Soylu beni arayarak durum hakkında bilgi vermemi istedi. Bende sayın bakanımıza gerekli bilgileri verdim. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Gereğinin yapılacağını sayın cumhurbaşkanımızın da konuyu takip ettiğini iletti. Bu hususta sayın reisi Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.