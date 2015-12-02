Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'IŞİD'den petrol alan' Rus iş adamı ortaya çıktı

Rus uçağının düşürülmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi IŞİD petrolünü satmakla suçlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na dayandırılan IŞİD petrolünü sattığı öne sürülen Suriye kökenli Rus iş adamının George Hasasi olduğu iddia edildi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Hasasi'nin "Esad rejimi ile IŞİD arasında petrol alışverişine aracılık ettiği öne sürüldü.

Vatan gazetesinde yer alan haberin tam metni şöyle:

25 Kasım tarihinde ABD isim vererek bu alıma aracılık yapan isimleri açıklayarak malvarlıklarını dondurdu. Böylece ABD ilk kez IŞİD’in petrol satışıyla ilgili direkt bir yaptırım açıklamış oldu. Açıklanan isimler arasında iki kişi ön plana çıkıyor. Birinci isim Suriye’de doğan ve Rus vatandaşlığı da bulunan George Haswani. Haswani HESCO Mühendislik ve İnşaat adlı şirketi aracılığıyla Esad rejimi ile IŞİD arasında petrol alışverişine aracılık ediyor.

AB’nin kara listesinde

Mart ayında Haswani’nin faaliyetleri AB tarafından da tespit edildi ve AB’nin kara listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listeye aldığı bir başka isim ise Rus vatandaşı ve aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov. Rus işadamı, Suriye Merkez Bankası’nın yaptırımları bypass etmesine yardımcı olmakla suçlandı.

Putin’in sağ kolu olan Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov, para aklamakla suçlanıyor.

Kremlin: Amacımız Türk yönetimini suçlamak değil

Erdoğan’ın ‘İspatlasınlar bu makamda durmam’ sözlerine Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ‘Türkiye’nin IŞİD’le petrol ticareti yaptığı bilgisinin’ Türk hükümetini suçlamak için değil, terörle mücadele için kullanılacağını vurguladı. Erdoğan’ın, Rusya’nın bu iddialarını kanıtlaması halinde istifaya hazır olduğunu açıklamasını da değerlendiren Peskov, şöyle konuştu: “Bu yeni bir açıklama değil. Mevcut durumda önemli olan bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi herhangi bir şeyi kanıtlamak için değil terörizmle mücadele için kullanmaktır. Bu bilgi, terörizmle mücadele için kullanılacaktır. Peskov, Su-24 uçağının düşürülmesi sonrası Rusya ile Türkiye Savunma Bakanlıkları arasında sonlandırılan askeri iletişim kanallarının ne zaman canlandırılacağı sorusuna “Bunun hakkında konuşmaya henüz hazır değilim” yanıtını verdi. Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada “Rusya’ya tekrar çağrımız, benzer olaylar yaşanmaması için askeri iletişim kanallarını açalım. Daha büyük çaplı krizlerin önüne geçelim” demişti.

Ortak rafineri bile işletiyor

Haswani, Suriyeli Hristiyan bir aileden geliyor. Esad’ın akrabalarından biri ile evli ve iç savaştan önce Suriye’deki petrol rafinerilerinde çalıştı. Rusya’da eğitim gördü. Bu sırada Rusya’nın özellikle savunma ve güvenlik alanındaki krem tabakasıyla ilişki kurdu (Putin’in de aralarında olduğu). Hesco Mühendislik ve İnşaat şirketini kurdu ve ilişkileri sayesinde Rus petrol ve gaz şirketlerinin ayrıcalıklı haklarını elde etti. Hesco kısa süre içinde büyüdü. Rus ordusu ve Rus petrol şirketlerinin ihtiyacı olan makine ve yedek parça ihtiyacını, ithalat yoluyla karşılamaya başladı. Şirketin Rusya’daki merkezinin başına damadı Yousuf Arbash’ı getirdi. Arbash, Hafız Esad döneminde Suriye askeri istihbaratının başı olan Ali Duba ile Moskova’da çok yakın ilişki kurdu ve onun oğlunu da şirket bünyesine kattı.

George Haswani, bu arada Suriye’de petrol sektöründeki ilişkilerini de çeşitli vesilelerle güçlendirdi. Bu ilişkiler IŞİD petrol rafinerilerini ele geçirince de sürdü. Haswani, IŞİD’e eleman ve ekipman sağlayarak rafinerilerin canlı tutulmasına katkıda bulundu. Öyle ki, IŞİD ile bir rafineride ortaklığa bile gitti.